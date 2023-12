”10 000 vapaata vuokra-asuntoa” – kansanedustajan Etuovi.com-kommentti hätkähdytti eduskunnassa

Eduskunnassa käsiteltiin tänään toimeentulolakia ja siihen liittyvää asumismenojen lakiin tuotavaa kattoa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho sanoi keskustelussa, että on välttämätöntä saada lisättyä ihmisten työllisyyttä ja sitä, että he enemmän kantavat myös itse vastuuta omasta asumisestaan.

– Toimeentulotuki on viimesijainen etu, ja niin sen tietenkin pitää ollakin. Se on suojattu myös indeksijäädytyksiltä, eli toimeentulotuki pysyy edelleenkin siellä suojassa. Mutta se, että toimeentulotukeen voidaan toki asumiselle laittaa tietty kattohinta, on myös perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukainen, Laiho sanoi.

Tämän jälkeen Laiho sanoi, että ”vielä tällainen tilannetieto”:

– Tuolta Etuovi.comista katsottuna tällä hetkellä alueella Helsinki-Espoo-Vantaa on 10 000 vapaata vuokra-asuntoa, että kyllä on mahdollisuus myöskin vaihtaa asuntoa edullisempaan, jolloin siitä myöskin tälle käyttäjälle, joka nyt joutuu käyttämään toimeentulotukea, jää myöskin itselle enemmän käyttöön, kun asuminen ei vie sieltä niin suurta osaa.

Laihon puheet hätkädyttivät. SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru totesikin heti perään, että on hyvä, että ”saadaan tähän puheenvuoron jälkeen tehdä interventio”.

– Tässä valiokunnan varapuheenjohtaja totesi, että kun katsoo Etuovi.com:ista, niin siellä on paljon asuntoja vuokrattavana, mutta edustaja Laiho, nämä asunnot eivät ole asumisnormin mukaisia. Nämä ovat sellaisessa hintaluokassa, että moni ihminen voi vain haaveilla katsovansa Etuovi.com:ista itselleen asuntoa, Kiuru sanoi.

Mia Laiho on sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, Kiuru puheenjohtaja.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Li Andersson puhui vuokranormista ja siitä, että se on jo olemassa.

– Jo tällä hetkellä Kansaneläkelaitos voi kehottaa pienituloisia ihmisiä muuttamaan halvempaan asuntoon. Jo tällä hetkellä voi käydä niin, että Kela ei myönnä toimeentulotukea tämän vuokranormin ylittävästä vuokrasta, ja näin käykin johtuen siitä, että jo tällä hetkellä on valtava joukko pienituloisia, jotka eivät löydä sitä halvempaa asuntoa, johon muuttaa.

– Se, mikä tässä nyt muuttuu, on se, että kun tähän asti tämä on perustunut Kelan omaan soveltamisohjeeseen, niin te tuotte tämän lainsäädäntöön ja asetuksen tasolle. Ja silloin se sitoo nimenomaan niitä Kelan etuuskäsittelijöitä niin, että he eivät voi poiketa ja myöntää vuokranormia ylittävää toimeentulotukea yhtä vapaasti kuin ovat tähän asti voineet. Nimenomaisesti hallituspuolueiden edustajat eivät halunneet sellaista pykälää tähän lainsäädäntöön, joka olisi helpottanut virkailijoita jatkossa myöntää vuokranormin ylittävä toimeentulotukea niin, että ei syntyisi näitä yksilöllisiä, kohtuuttomia tilanteita. Te ette halunneet sitä tähän lainsäädäntöön, ja sitä ei ole nyt tässä teidän päätöksenne ansiosta, Andersson jatkoi.

Laiho alkoi puhua ideologisesta erosta vasemmiston kanssa on.

– Onko näin, että yhteiskunta voi maksaa minkälaisen vuokran tahansa? Se on ihan ok, yhteiskunta maksaa, veronmaksajat vaan lisää töihin. Entisestään pienenevällä työntekijämäärällä kustannetaan tekemättä työtä. Enkä sano sitä, etteikö meillä ole toimeentulotuen saajissa paljon sellaisia, jotka eivät kykene töihin, mutta kyllä meidän kaikkien muidenkin pitää katsoa, mistä löytyy, löytyykö edullisempaa asuntoa, mihin meillä on varaa, Laiho sanoi.

– Eikä se ole ihmisarvoa loukkaavaa, että muutetaan siellä kaupungin sisällä. Asun itse Espoossa. Meillä on siellä kuitenkin eritasoista vuokratasoa, Helsingissä on. Tarvitseeko kaikkien asua keskustassa? Eivät työssäkävijätkään voi kaikki asua keskustassa, Laiho totesi.

SDP:N kansanedustaja Ilmari Nurminen oli sitä mieltä, että ei ymmärretä mitä ollaan päättämässä ja keihin päätös kohdistuu.

– Varapuheenjohtaja Laiho, nyt kun katsoitte sitä Etuovi.comia, missä näitä on, haluaisin kyllä nähdä nämä tulokset, että kuinka paljon täällä esimerkiksi on näitä kohtuuhintaisia asumisnormiin meneviä vuokra-asuntoja tarjolla. Niitä ei todellakaan ole näin paljon, mitä te kuvaatte. Ja tässä ei ole kyse siitä, että nyt toimeentulotuella olevat ihmiset asuvat isosti ja leveästi kaupungeissa, päinvastoin. Tässä asiantuntijakuulemisessa on hyvin tuotu esille, että meillä ei ole näitä kohtuuhintaisia asuntoja ja meidän tarvitsisi saada niitä enemmän, ja te, hallitus, vähennätte niitä. Nyt minun mielestäni pitää tämä keskustelu pitää kuitenkin faktoissa, ja tässä on nyt menty niin väärään, Nurminen kummasteli.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela sanoi, että ARA-tuotanto ja Etuovi.com menevät iloisesti sekaisin.

– Eli jos ihmisen täytyy muuttaa sellaiselle alueelle, jolla on halvempaa asua, niin sitten luodaan työvoimapulaa esimerkiksi Helsinkiin ja samalla ne ihmiset, jotka työnnetään Helsingistä pois pienempien, halvempien asuntojen perässä, päätyvät sellaisille alueille, joilla on todennäköisesti vähemmän töitä tarjolla. Eli tämä työnteon lisäämisenkin argumentti kuulostaa minusta hyvin nurinkuriselta.

Koskela totesi, että Helsingissä ei ole halpaa asua.

– Jatkossa täällä on vielä vaikeampi löytää halpoja asuntoja, kun te leikkaatte ARA-tuotannosta. Ja jos ajatus on se, että ihmiset etsivät halvemman asunnon, niin kertokaa, mistä niitä jatkossa löytyy, kun te leikkaatte tätä kohtuuhintaista asumistuotantoa. Lisäksi te puolitatte asumisneuvonnan resurssit siitä huolimatta, että tämäkin esitys johtaa pahimmillaan siihen, että esimerkiksi häädöt tulevat lisääntymään. Nämä ovat niitä inhimillisiä tragedioita, Koskela sanoi.