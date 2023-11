10 kettutarhalta löytyi lintuinfluenssaa

Kymmeneltä kettutarhalta on löytynyt lintuinfluenssaa, tiedotti Ruokavirasto perjantaina. Tarhat sijaitsevat maakunnissa, joissa tapauksia on ilmennyt aiemminkin, eli Pohjanmaalla sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruokavirasto kertoo kartoittaneensa lintuinfluenssatilanteen tähän mennessä hieman alle 40 kettu- ja supikoiratarhalla, joista kaikilla on ollut kettuja ja muutamalla lisäksi supikoiria. Kartoituksia tehdään yhteensä yli 300 turkistarhalla, joilla on kettuja tai supikoiria tai molempia.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen kertoo STT:lle, että tavoitteena on saada kartoitukset valmiiksi viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Aiemmin tehdyssä minkkitarhojen kartoituksessa lintuinfluenssaa todettiin kolmella tarhalla. Laaksonen sanoo, että minkkitarhoja kartoitettiin reilut 110, mutta parilta tarhalta näytteet on vielä tutkimatta.

Kaikkiaan lintuinfluenssaa on Ruokaviraston mukaan todettu nyt yli 40 turkistarhalla.

KETTU- JA SUPIKOIRATARHOILLA on siis jo nyt havaittu enemmän tartuntoja kuin minkeillä. Ruokavirasto arvelee, että ketut saattavat olla minkkejä herkempiä lintuinfluenssatartunnalle tai minkkitarhoilla lintusuojaus on voinut olla parempi. Mahdollisena virasto pitää sitäkin, että kettutarhoja on enemmän alueilla, joissa luonnonlintujen influenssatartuntoja on paljon.

Minkkitarhat tutkittiin ensin, koska Ruokavirasto pitää minkkejä ihmisen terveyden kannalta ongelmallisempina kuin kettuja ja supikoiria. Laaksosen mukaan näkemys perustuu siihen, että minkkien hengitysteiden solurakenteen tiedetään sitovan sekä ihmisen että linnun influenssaviruksia. Ketuista ja supikoirista tutkimustietoa ei ole yhtä paljon.

- Jos minkissä on samaan aikaan molemmat virukset, voi syntyä täysin uudenlainen virus, joka voi alkaa helpommin levitä, Laaksonen sanoo.

Ruokavirasto määrää kaikki ketut ja supikoirat lopetettavaksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta. Tartuntatarhojen minkit on määrätty lopetettaviksi jo aiemmin.