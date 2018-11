11-vuotias tyttö kateissa Tampereella – poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista

11-vuotias tyttö on kateissa Tampereella.

Tyttö oli lähtenyt Pirkkalassa sijaitsevasta Toivion koulusta kello 13.45, mutta ei ole palannut kotiinsa Tampereen Vuorekseen, Sisä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä.

Poliisin mukaan tytöllä on punainen toppatakki, harmaa pipo, erittäin pitkät tummat hiukset ja silmälasit. Tyttö on noin 140 senttiä pitkä, ja hänellä on selässä punainen reppu.

Poliisi pyytää havaintoja tytöstä hätänumeroon 112.