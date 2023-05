12 Avarnin järjestyksenvalvojaa epäiltynä: ”Väkivallanteot ovat kohdistuneet pääsääntöisesti heikommassa asemassa oleviin”

Esitutkinta laajassa Avarn Securityn työntekijöihin liittyvässä rikoskokonaisuudessa on valmistumassa, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan epäiltyjä on kaikkiaan 12.

- Heistä yhdeksän on niin sanottuja päätekijöitä, joihin on tutkinnan aikana kohdistettu eriasteisia pakkokeinoja. Väkivaltarikosten lisäksi henkilöiden epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen sekä virka-aseman väärinkäyttöön, rikoskomisario Krista Vallila kertoo tiedotteessa.

Epäillyt ovat poliisin mukaan kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikoksiin.

Syyteharkintaan siirtyy tämän viikon lopulla 16 tapausta ja loput vielä toukokuun alkupuolella. Yhteensä tapauksia on reilut 30. Tarkka määrä täsmentyy myöhemmin, poliisi kertoo.

- Väkivallanteot ovat kohdistuneet pääsääntöisesti heikommassa asemassa oleviin, kuten päihtyneisiin ja puolustuskyvyttömiin henkilöihin sekä erilaisiin vähemmistöryhmiin. Teoille tunnusomaisimpia piirteitä ovat olleet maassa makaavan henkilön perusteeton kaasuttaminen ja teleskooppipatukalla lyöminen, Vallila sanoo.

SUURIMMASTA osasta epäillyistä teoista on olemassa kameratallenne, mutta osassa tapauksista näytön saaminen on ollut poliisin mukaan vaikeaa. Tämä johtuu poliisin mukaan siitä, että uhreja on kuljetettu paikkoihin, joihin valvontakamerat eivät ulotu.

- Muutamissa tapauksissa myös valvontakameroiden tallenteiden saamisessa on ollut haasteita, mutta näihinkin tapauksiin oli saatavissa muuta näyttöä, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Rikoskomisario Vallilan mukaan tutkittavana olleissa tapauksissa järjestyksenvalvojat on lain nojalla asetettu poliisin avuksi liikenneasemille, kauppakeskuksiin sekä joukkoliikenteeseen ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta.