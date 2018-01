12 paikkakuntaa käyty, 9 jäljellä – ”Parasta vaalityössä on ihmisten kohtaaminen”

Vaalipäivän lähestyessä lähdimme SDP:n Keski-Suomen piiritoimistosta kiertämään maita ja mantuja presidenttiehdokas Tuula Haataisen vaaliautolla. Paikkakuntia on käyty nyt tusina. Kiertueemme alkoi Muuramesta ja Toivakasta. Lisäksi olemme käyneet Keuruulla, Saarijärvellä, Karstulassa, Kuhmoisissa, Jämsässä, Uuraisille, Multialla ja eilen Joutsassa ja Luhangassa.

Olemme saaneet hyvän ja innostuneen vastaanoton mihin tahansa olemme pysähtyneet sekä iloisia vilkutuksia kun olemme liikkeellä. Meidät huomataan, hyvä niin.

Olemme tavanneet paljon ihmisiä ja käyneet hyviä keskusteluja. Useasti juttu on alkanut edellisen illan vaalitentistä ja jatkunut sitten joko oman kunnan asioihin tai valtakunnan politiikkaan. Sote on ollut suosituin puheenaihe joka kunnassa. Puheeksi on noussut myös maakuntavaalit, unohtamatta taitettua indeksiä. Parasta vaalityössä onkin ihmisten kohtaaminen.

Sää on suosinut meitä pienellä pakkasella ja kovalla tuulella, mutta lämmin höyryävä kahvi ja aatteen palo pitävät meidät lämpimänä.

Koko piirin kattavan kiertueen olemme tehneet yleensä vain eduskuntavaaleissa, mutta koemme todella tärkeäksi ihmisten kohtaamisen koko maakuntamme alueella, ja tämä on paras tapa siihen. Monissa pienissä kunnissa olemme saaneet erittäin hyvän vastaanoton ja paikalliset demarit ovat olleet iloisia, että heidän vaalityötään tullaan tukemaan.

Tänään torstaina on Tuula Haataisen vaalitentti Ylellä, joten huomisen puheenaiheen jo arvaa. Peukkuja Tuulalle!

Huomenna ajelemme pohjoiseen Keski-Suomeen ensin klo 11.00 Viitasaarelle ja klo 14.00 Pihtiputaalle.

Vaalikiertueemme jatkuu ensi viikolla:

Ke 24.1. klo 10.00 Kannonkoski ja Kyyjärvi

To 25.1. klo 11.00 Kinnula ja klo 14.00 Kivijärvi

Pe 26.1. klo 11.00 Hankasalmi ja klo 14.00 Laukaa

La 27.1. klo 11.00 Jyväskylän kävelykatu

Muistakaa käydä äänestämässä!

Ennakkoäänestys 17.-23.1.2018

Vaalipäivä 28.1.2018

Toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2018