13 000 ukrainalaista evakuoitiin eilen humanitaarisia käytäviä pitkin – Zelenskyi: Apua Mariupoliin sunnuntaina iltapäivällä

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshukin mukaan noin 13 000 ukrainalaista evakuoitiin lauantaina humanitaarisia käytäviä pitkin, kertovat Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform sekä BBC. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vereshtshuk kertoi videopuheessaan evakuoitujen määrän olleen lauantaina kaksinkertainen verrattuna perjantaiseen.

Vereshtshukin mukaan Mariupolin piiritetystä satamakaupungista evakuointeja ei onnistuttu tekemään. Lauantain evakuoiduista valtaosa eli noin 8 000 ihmistä saatiin evakuoitua Sumyn alueelta.

Sunnuntaina on Vereshtshukin mukaan tarkoitus jatkaa ukrainalaiskaupunkien evakuointiyrityksiä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi videopuheessaan, että humanitaarista apua on tulossa Mariupoliin sunnuntaina iltapäivällä. Presidentin mukaan eilen Mariupoliin lähtenyt avustussaattue joutui jäämään yöksi Berdjanskiin reitin hankaluuden vuoksi.

Satamakaupunki Mariupol on kärsinyt pahoin venäläisjoukkojen piirityksestä ja tulituksesta. Kaupungissa on ukrainalaisviranomaisten mukaan kuollut alle kahden viikon aikana yli 1 500 siviiliä, eikä ihmisiä ole saatu evakuoitua kaupungista.

Kiovan lähellä kuolleet siviilit eivät kulkeneetkaan sovittua evakuointireittiä

Ukrainalaisviranomaisten mukaan lauantaina tulituksen kohteeksi joutuneet pakenevat siviilit Kiovan lähistöllä eivät kulkeneetkaan sovittua evakuointireittiä pitkin, kertoo BBC. Ukrainan tiedustelupalvelu kertoi aiemmin, että tulituksen kohteeksi joutuneet olivat kulkeneet sovittua evakuointireittiä pitkin.

Tiedustelupalvelun mukaan osaa ihmisistä ammuttiin ja osa pakotettiin takaisin kylään.

Kuolonuhreja on Ukrainan mukaan seitsemän ja joukossa on yksi lapsi. Viranomaiset ovat sanoneet, että takaisin kylään käännytettyihin on lähes mahdotonta pitää yhteyttä ja näille on vaikeaa tarjota humanitaarista ja lääkinnällistä apua.

Vahvistettua riippumatonta tietoa tilanteesta ei ole, eikä Venäjä ole kommentoinut asiaa. Ukraina on syyttänyt Venäjän syyllistyneen sotarikoksiin kohdistaessaan iskuja siviileihin.

Venäjän joukot ovat lähestyneet Kiovaa viikonlopun aikana.

Venäjä syyttää Ukrainaa Mariupolin tilanteesta

Venäjä on puolestaan kutsunut Ukrainan humanitaarista tilannetta ”katastrofaaliseksi” useissa kaupungeissa. Venäjä ei itse käytä aloittamastaan sodasta lainkaan termiä sota, vaan maa kutsuu sitä ”sotilaalliseksi erityisoperaatioksi”.

Venäjä on syyttänyt Ukrainaa infrastruktuurin tuhoamisesta siten, että siviilit jäävät vaille sähköä, vettä, ruokaa ja lääkkeitä. Ukrainan kanta on, että Venäjä on häirinnyt evakuointiyrityksiä eikä ole pitänyt kiinni sovituista tulitauoista. Erityisesti Mariupolin kaupungissa tilanne on myös avustusjärjestöjen mukaan erittäin kriittinen, eikä apua ole saatu perille.

Myös Venäjä on sanonut Mariupolin tilanteen olevan erityisen huono, mutta Venäjä syyttää Ukrainan ”nationalisteja” satojentuhansien siviilien ”pitämisestä ansassa” saarretussa kaupungissa.

Alueelta on useaan otteeseen raportoitu Venäjän kohdistaneen iskujaan siviilikohteisiin. Guardian kertoi lauantaina illalla uutistoimisto Reutersin uutisoineen, että tuoreissa satelliittikuvissa näkyy siviili-infrastruktuurille ja -rakennuksille pommituksissa aiheutuneita mittavia vahinkoja.

BBC: Venäläisjoukot nimittäneet Melitopoliin uuden pormestarin kaapatuksi uskotun tilalle

Ukrainan Melitopolin kaupunkiin on nimitetty uusi pormestari kaapatuksi uskotun pormestarin tilalle, kertovat BBC ja CNN. BBC:n mukaan nimitys olisi venäläisjoukkojen toteuttama.

Uudeksi pormestariksi nimitetty entinen kaupunginvaltuuston jäsen Halyna Danyltshenko kertoi BBC:n mukaan paikalliskanavalla aikovansa perustaa ”kansankomitean” johtamaan kaupunkia.

Zelenskyi kertoi videopuheessaan, että Venäjä yrittää luoda Ukrainaan ”komiteoita” laillista maan hallintoa vastaan. Hän varoitti ukrainalaisia, jotka tarttuvat venäläisvalloittajien ehdotuksiin paikallisten nukkehallitusten luomisesta.

- Jos joku tarttuu valloittajien ehdotusten houkutukseen, allekirjoittaa samalla oman tuomionsa. Tuomio on seurata yli 12 000 valloittajaa, jotka eivät ymmärtäneet ajoissa, miksi Ukrainaan ei kannata tunkeutua, hän kertoi puheessaan, viitaten Ukrainan ilmoittamaan venäläisten sotilaiden kuolonuhrien määrään.

Ukrainan ulkoministeriö kertoi perjantaina venäläisjoukkojen kaapanneen Melitopolin pormestarin Ivan Fedorovin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tuolloin pitävänsä kaappausta rikoksena demokratiaa vastaan ja vaatii Fedorovin välitöntä vapauttamista.

Ukraina sanoo Venäjän suunnittelevan kansanäänestystä Hersoniin

Ukrainan viranomaiset syyttivät Venäjää lauantaina tekaistun kansanäänestyksen järjestämisestä Hersonin kaupungissa Venäjä-mielisen ”kansantasavallan” luomiseksi. Venäjän joukot saivat haltuunsa 290 000 asukkaan Hersonin kolmepäiväisen saarron jälkeen.

Kaupunki oli ensimmäinen, joka jäi venäläisvallan alle Venäjän aloitettua hyökkäyksensä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba tviittasi asiasta lauantaina sanoen, että koska Venäjälle ei ole lainkaan tukea, äänestys olisi täysin lavastettu. Hän vaatii vakavia sanktioita Venäjää vastaan, jos maa edistää suunnitelmaansa.

- Herson on ja tulee aina olemaan Ukrainaa, hän kirjoitti.

Ulkoministeri vertasi Hersonia vuoden 2014 Krimin valtaukseen ja kutsui suunnitelmaa saman käsikirjoituksen mukaiseksi. Tuolloin Venäjä järjesti kansanäänestyksen Venäjään liittymisestä sijoitettuaan joukkojaan alueelle.

Ukrainan oikeusasiamies Lyudmyla Denisova kirjoitti Telegramissa, että Venäjän joukot ovat soittaneet aluehallinnon päättäjille ja käskeneet äänestää suunnitelman puolesta. Denisovan mukaan kansanäänestys olisi joka tapauksessa laiton miehitetyllä alueella, sillä Ukrainan lain mukaan aluekiistat voidaan ratkaista vain kansallisella äänestyksellä.