15-vuotias poika vangittiin epäiltynä bussinkuljettajan tapon yrityksestä Imatralla – poliisi on kuvannut väkivaltaa jopa silmittömäksi

Epäilty rikos tapahtui myöhään maanantai-iltana Imatran keskustassa. Poliisin mukaan nuoret olivat rikkomassa näyteikkunaa, kun bussinkuljettaja puuttui tilanteeseen. Tuolloin nuoret alkoivat poliisin mukaan pahoinpidellä kuljettajaa.

Poliisi epäilee teosta yhteensä kolmea 15-16-vuotiasta nuorta, joista kahden epäillään pääosin osallistuneen väkivallantekoon, kolmannen taas lähinnä kuvanneen tilannetta. Poliisin mukaan tekoa kuvannut nuori kuitenkin myötävaikutti toiminnallaan tapahtumiin.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Raivikon mukaan väkivalta oli rajua, jopa silmitöntä.

- Maassa makaavaa uhria on lyöty ja potkittu eri puolille vartaloa. Useat iskuista ovat kohdistuneet pään alueelle. Yhdellä epäillyistä on ollut puukko hallussaan, jolla hän on lyönyt uhria useita kertoja, Raivikko kertoi poliisitiedotteessa torstaina.