208-0: Etelä-Korea lopettamassa koirien syömisen

Etelä-Korea on kieltänyt koiranlihan myymisen, koirien kasvattamisen syötäväksi ja koirien teurastamisen.

Maan parlamentti hyväksyi lain asiasta yksimielisesti äänin 208-0. Laki astuu voimaan kolmen vuoden kuluttua.

Eläinoikeusaktivistit olivat jo pitkään vaatineet koiranlihan tuotannon lakkauttamista kutsuen tuotantoa häpeäksi Etelä-Korealle.

Koiranliha on ollut perinteinen osa korealaista ruokavaliota. Pahimmillaan vuodessa on surmattu jopa miljoona koiraa ruokateollisuuden tarpeisiin. Koiranlihan syöminen on kuitenkin vähentynyt rajusti viime vuosina, kun monista eteläkorealaisista on tullut koiranomistajia.