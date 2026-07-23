21. Venäjä-pakotepaketti valmistui – EU jatkaa venäläisöljyn hintakattoa, pakotelista sekä laajeni että lieveni

EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti, josta väännettiin viikkoja.

Maat päättivät von der Leyenin mukaan jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta.

- Samalla kun Ukraina on saanut sotatoimiinsa vauhtia, pakotteemme jatkavat Venäjän sotaponnistelujen taloudellisten perustusten heikentämistä, von der Leyen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

STT:n tietojen mukaan pakotepaketissa on enemmän yksittäisiä kohteita kuin koskaan ennen vuonna 2022 alkaneen Venäjän hyökkäyssodan jälkeen.

PAKOTTEITA kohdistetaan Venäjän finanssi- ja kryptosektoriin, ja pakotelistoille lisätään venäläisiä virkamiehiä. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoa auttaviin aluksiin.

EU-maat iskevät uudella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo puolestaan EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä.

Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää, ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin.

ESIMERKIKSI Kreikka oli kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin.

Diplomaattilähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle, että kiistakapula saatiin sovittua, kun Kreikalle myönnettiin poikkeuslupa, jonka nojalla yksi sen laivayhtiöistä saa jatkaa venäläisen nesteytetyn maakaasun kuljetusta arktikselta alueelta.

Ukrainassa taistelleille venäläissotilaille ehdotettu viisumikielto ei selvinnyt pakotepaketin loppusuoralle. Diplomaattilähteiden mukaan EU-maat olivat kuitenkin viestineet valmiudesta vastaavan kiellon työstämiseen tulevaisuudessa.

Ranska ja Italia vastustivat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.

SEITSEMÄN pakotepaketin valmisteluun osallistunutta henkilöä kertoi Politico-lehdelle ennen sopua, että useita paketin kohtia oli lievennetty tai poistettu kokonaan.

Esimerkiksi ehdotus venäläisen kalan tuonnin asteittaisesta lopettamisesta on poistettu.

Aiemmissa luonnoksissa oli myös pakotteita Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkkaa Kirilliä vastaan. Bulgaria kuitenkin sanoo estäneensä nämä pakotteet.

EU:n päätöksenteon pakotteista uskottiin helpottuvan sen jälkeen, kun Unkarin entinen pääministeri Viktor Orban jätti tehtävänsä. Nyt, kun Unkari ei ole enää pakotteiden tiellä, monet muut EU-maat ovat yllättäen puolustaneet kansallisia intressejään avoimesti.

- On ollut yllätys ja pettymys, kuinka moni jäsenmaa on jarruttanut toimiaan, sanoi europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtaja Ville Niinistö Politico-lehdelle keskiviikkona.

Pakotteet edellyttävät kaikkien 27 EU-maan yksimielistä hyväksyntää.

STT/Minja Viitanen

Juttua täydennetty klo 14.52: lisätty Kaja Kallaksen kommentit.