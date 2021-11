Yhdysvalloissa aloitetaan 5-11-vuotiaiden koronarokotukset – Biden: ”Käännekohta pandemiataistelussa”

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi hyväksyntänsä lasten rokottamiselle jo viime viikolla, mutta viime kädessä vihreää valoa näytti Yhdysvaltain tautikeskus CDC.

CDC oli kutsunut koolle riippumattomista tutkijoista koostuneen asiantuntijapaneelin. Ryhmän tehtävänä oli arvioida saatavissa olevien tietojen pohjalta pandemian vaikutuksia lapsiin, Pfizerin rokotteen tehokkuutta ja rokotteen mahdollisia sivuoireita.

Asiaa käytiin tiistain läpi livestriimatuissa keskusteluissa ja paneeli antoi yksimielisesti tukensa lasten rokottamiselle.

Hallinto ei ole jäänyt odottelemaan hyväksyntää, vaan rokotuksien aloittamista on valmisteltu jo hyvissä ajoin. Yhdysvallat on jo hyväksynnän alla hankkinut tarpeeksi rokotuksia 5-11-vuotiaiden rokotuksiin ja rokotteita on alettu myös lähettää ympäri maata.