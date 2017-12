50 000 matkustajaa arkipäivänä oli odotettu tulos – mutta mikä onkaan Länsimetron suosituin asema?

Länsimetron matkustajamäärä on ollut odotusten mukainen, kertoo Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) liikennetutkimusten ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori.

– Espoon ja Kirkkonummen seutulinjoilla matkustajat ovat vähentyneet 28 prosenttia, Lauttasaaren linjoilla taas vähenemä on 39 prosenttia arkiliikenteen matkustajissa, sanoo Vihervuori.

Espoossa esimerkiksi Kirkkonummelta bussivuoroja ajava Pohjolan Liikenne on samoilla linjoilla.

– Meillä on sellainen näkemys, että 10–15 prosenttia matkustajista, jotka menivät Kamppiin, siirtyvät nyt Matinkylässä metroon, kertoo toimitusjohtaja Heikki Alanko.

Sekä Vihervuoren että Alangon mukaan Espoon sisäisten bussilinjojen matkustajamäärät ovat pysyneet aika lailla ennallaan.

Vihervuoren tietoon ei ole tullut erityisiä teknisiä ongelmia.

– Ei ole mitään sellaista ollut, mikä olisi johtunut länsimetrosta.

Vuodenvaihteen jälkeen bussiliikenne muuttuu lähes kokonaan, kun metron liityntäbussilinjasto alkaa 3. tammikuuta 2018 toimia.

– Odotetaan, että tulee paljon käyttäjiä.

Tarkkoja lukuja Vihervuori ei lähde povaamaan. Myös Alanko odottaa muutoksia.

– Voi tulla pieniä muutoksia matkustajamääriin, mutta pidemmällä juoksulla joukkoliikenteen suosio kyllä kasvaa.

Alangon mukaan yhtiö joutuu nipsaisemaan kymmenisen bussia kuljettajineen pois liikenteestä mutta se ei kirpaise.

– Me tiesimme mihin tullaan, ja meillä on ollut toista vuotta ajanjakso, missä oli enemmän liikennettä kuin piti.

Siellä jonotettiin aseman ulkopuolella. Se oli ihan uskomatonta.

HSL:n mukaan uusilla asemilla on ollut arkipäivisin yhteensä noin 50 000 matkustajaa.

– 60 000 arkipäivässä oli ensimmäisellä avaamisen jälkeisellä viikolla, mutta silloin saattoi olla osittain tutkimusmatkailua, kun ihmiset menivät katsomaan uutta juttua, sanoo Vihervuori.

Suosituin asema on ollut Matinkylä, josta on noussut metroon arkisin noin 15 000 matkustajaa. Länsimetron avaamispäivänä lauantaina 18.11. asemalle osui myös yleisöryntäys, kun matkustajia oli jopa 60 000.

Hiljaisinta on Koivusaaren asemalla, jossa matkustajia on arkipäivisin noin 1 000.

– Se on myös koko metron hiljaisin asema.

Yhteensä metrolla liikkuu arkipäivisin noin 290 000 matkustajaa.

Vihervuoren mukaan metrosta on tullut kaikenlaista palautetta, josta on vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, miltä metromatkailu Helsingistä länteen on maistunut.

– Aina, kun jotain muutetaan, jotkut ihmiset kaipaavat sitä vanhaa tuttua.

STT–SAANA UOSUKAINEN