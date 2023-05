58-vuotias mies huomasi liikettä talonsa ulkopuolella – tarttui aseeseen karmivin seurauksin

Yhdysvalloissa Louisianassa 14-vuotiasta tyttöä ammuttiin sunnuntaina tämän leikittyä piilosta ystäviensä kanssa naapurin tontilla, uutisoivat muun muassa CBS News ja Guardian. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viranomaisten mukaan 58-vuotias mies oli huomannut liikettä talonsa ulkopuolella ja tarttunut aseeseensa. Tyttö sai ampumahaavan takaraivoonsa miehen laukaistua aseensa tontilta pois päin juoksevia lapsia kohti. Viranomaisten mukaan kyse ei kuitenkaan ollut hengenvaarallisesta vammasta.

Ampujaa syytetään muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ampuma-aseella ja ampuma-aseen laittomasta laukaisusta.

Vastaavia tapauksia on Louisianassa ja muissakin osavaltioissa perusteltu niin sanotuilla stand your ground -laeilla, joiden mukaan ihmisellä on oikeus ampua, jos hän kokee henkensä uhatuksi.