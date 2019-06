”75 prosentin tavoite ei ole mahdoton” – STTK pitää kuitenkin edellytyksenä kestävää talouskasvua

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK arvioi, että uuden hallituksen työllisyystavoite on kunnianhimoinen, mutta välttämätön saavuttaa, jotta hyvinvointipalveluiden rahoitus turvataan.

STTK pitää selvänä, että työllisten määrän lisääminen 60 000 hengellä edellyttää kestävää talouskasvu.

– Jos talous kehittyy myönteisesti, 75 prosentin työllisyystavoite ei ole mahdoton. Suomen taloutta heiluttavat aina myös euroalueen ja maailman talouden tuulet, jotka viime vuosina ovat olleet osin arvaamattomia ja voivat nopeastikin muuttaa talouskehitystä, puheenjohtaja Antti Palola toteaa tiedotteessa.

Hän painottaa, että talouskasvua ei myöskään pidä tavoitella ilman, että sen ilmastovaikutukset ja oikeudenmukainen siirtymä kestävää taloutta kohti otetaan huomioon.

STTK korostaa, että työllisyysasteen nostamisessa ei voida tuijottaa vain prosentteja.

– Myös työelämän ja työpaikkojen laatua on työurien pidentämiseksi parannettava.

”Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa.”

Järjestön mielestä työllisyystoimien ytimessä on oltava ennen kaikkea aktiivinen työvoimapolitiikka ja tehokkaat työllisyyspalvelut.

– Resursseja on vahvistettava vastaamaan pohjoismaista tasoa ja ne on kohdennettava oikein. Erityistä huomiota tarvitsevat vaikeasti työllistyvät kuten ikääntyvät ja nuoret työntekijät, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja osatyökykyiset. Palkkatuen käyttöä on lisättävä ja samalla karsittava sen käyttöön liittyvää tarpeetonta byrokratiaa, Palola korostaa.

Suomea vaivaa kahtalainen kohtaanto-ongelma: työvoima ei liiku eikä työ aina kohtaa osaavaa tekijää.

– Työvoiman liikkuvuutta voidaan lisätä esimerkiksi kasvattamalla työmatkoihin kohdistettavaa verovähennystä määräajaksi. Muutosturvaa on parannettava muun muassa vahvistamalla irtisanottujen ja työttömien mahdollisuuksia parantaa osaamistaan. Työssäolevien osaamisvajeen parantamiseksi tarvitaan työn ohessa tapahtuvaa taitojen syventämistä ja laajentamista.

Suomalaisia syntyy kovin vähän, ja toisessa päässä väestö ikääntyy. Palola näkee tämän haasteeksi, joka ei ratkea taikatempuilla eikä nopeasti.

– Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden työperäisen maahanmuuton vahvistaminen ja lisääminen on STTK:n mielestä tärkeää.