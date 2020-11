75 prosenttia tekstiileistä päätyy nyt polttoon tai kaatopaikalle – Suomeen halutaan yksi EU:n suurista tekstiilien kierrätyslaitoksista

Suomi tavoittelee suurta tekstiilien kierrätyslaitosta eli hubia, jolla on EU:n virallinen status, kertoo Business Finlandin bio- ja kierrätysohjelman päällikkö Marika Ollaranta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskus sijoitettaisiin Paimioon Varsinais-Suomeen ja avattaisiin ensi kesäkuussa. EU haluaa alueelleen viisi vastaavaa hubia.

Ollarannan mukaan Suomessa toimii paljon yrityksiä, jotka ovat tekemisissä kierrätetyn tekstiilikuidun kanssa arvoketjun eri vaiheissa. Ne eivät ole pelkästään vaateyrityksiä, vaan kierrätettyä kuitua voidaan käyttää esimerkiksi huonekalu- ja rakennusteollisuudessa. Euroopassa myös autoteollisuus käyttää kierrätettyä tekstiilikuitua.

– Ihmiset kokevat hyväksi, että käytetyt vaatteet menevät jatkojalostukseen, Ollaranta arvioi STT:lle.

Tällä hetkellä 75 prosenttia tekstiileistä menee polttoon tai kaatopaikoille. Ollarannan mukaan tilannetta muuttaa se, että neitseellisen materiaalin käyttö alkaa tulla kalliimmaksi kuin kierrätysmateriaalin. Se voi avata mahdollisuuden siihen, että vaatealan yritykset alkaisivat maksaa kuluttajille jonkin summan saadakseen raaka-ainetta vaatteisiinsa.

Ollaranta kertoo, että vaateketju Hennes & Mauritzilla on jo kierrätysmateriaaleista valmistettu mallisto. Hänen mukaansa tämä on hyvä alku, mutta tekstiilien kierrättäminen on vasta laajentumisvaiheessa.

STT–Antti Autio