Saarikko möyhensi opposition vaihtoehtobudjetteja: ”Tätä voi kutsua realismin tajuksi”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) pääsi esittämään ensi kertaa arvionsa opposition vaihtoehtobudjeteista. Saarikko muistutti puheenvuoronsa aluksi eduskunnassa keskiviikkona, etteivät oppositiota sido vaihtoehtoisten talousarvioiden laadinnassa ”aivan samat velvoitteet” kuin hallitusta. Simo Alastalo Demokraatti

– Oppositiossa voi esimerkiksi esittää vaihtoehdoksi toimia, jossa tulot ja menot eivät kohtaa saman vuoden aikana. Hallitus on sidottu realistisiin esityksiin. Irrottelu on opposition etuoikeus, Saarikko sanoi.

Valtiovarainministeri tunnusti vaihtoehtobudjettien sparraavan vaikutuksen ja katsoi kasvupolitiikan korostamisen ja massiivisten leikkauslistojen puuttumisen opposition suoranaisiksi tuenilmauksiksi.

– Näitä ei vaihtoehtobudjeteista löytynyt. Ja tätä voi kutsua kyllä opposition realismin tajuksi.

Saarikko huomautti, etteivät valtion menot ja tulot ole olleet tasapainossa yli kymmeneen vuoteen. Hallituksen keinoina tasapainoon pääsemiseksi on kasvupolitiikka ja uudistukset. Kokoomusta Saarikko kiitteli yllättävästä avoimuudesta omien virheidensä tunnustamisessa.

– Te toteatte, lainaus: ”Jo yli kymmenen vuoden ajan olemme kuluttaneet enemmän mihin meillä on varaa.” Lainaus päättyy. Aivan niin. On hyvä käyttää muotoa me, koska kokoomusjohtoisten hallitusten aikanahan tämä tie alkoi.

– Perussuomalaisilla taas velkakäyrä sojottaa aivan yhtä punaisena kuin hallituksellakin eli ottaisitte velkaa ensi vuonna aivan yhtä paljon kuin hallituskin. Ette ole esittäneet ensi vuoden budjetin tasapainottamiseksi tässä suhteessa mitään toimia. Ihan yhteisellä asialla ollaan, Saarikko totesi.

Kokoomusta Saarikko syytti jopa kolmen tuhannen henkilötyövuoden vähennyksiin tähtäävien yt-neuvottelujen tilaamisesta valtionhallintoon joulun alle ja koronan keskelle.

– Te ehdotatte toimintamenojen palauttamista vuoden 2019 tasolle. Luette tosin siitä pois maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden, sisäisen turvallisuuden, oikeuslaitoksen, tutkimuksen ja koulutuksen. Mutta se tarkoittaisi laskennallisesti noin 1500-3000 henkilötyövuoden vähentämistä, kun säästö luonnollisesti kanavoituisi henkilöstökustannuksiin.

Perussuomalaisten budjettia Saarikko kiitteli arkisuudesta ja ymmärrettävyydestä. Tosin rahoituspuolta hän moitti epärealismista ja maahanmuuttoon keskittymisestä.

– Kristillisdemokraatit te puolestaan leikkaisitte aloittavien hyvinvointialueiden rahoitusta lähes 900 miljoonalla eurolla ja kyllähän se heikentäisi suomalaisten palveluja rajusti.