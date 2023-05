7€ päiväpalkka puhuttaa – SDP:n Suhonen: ”Tuntuu, että tavoitteen henkeä ei ole sisäistetty”

SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen lähettää terveisiä Säätytalon hallitusneuvottelijoille ja sanoo, että vammaisten työelämäosallisuutta koskeva laki tarvittaisiin, jotta työpaikoilla saataisiin aikaiseksi ketterä muutos. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suhosen mukaan työtä teetetään edelleen seitsemän euron päiväpalkalla. Avotyöntekijä tekee normaalia työtä työpaikalla ilman, että saa työstään palkkaa, tarkemmin sanottuna työosuusrahaa, kertoo Suhonen tiedotteessaan.

– Tuntuu, että tavoitteen henkeä ei ole sisäistetty, sillä enemmän kuin 2 000 kehitysvammaista tekee tätä avotyötä. Myöskään työn muuttamista määräaikaiseksi harjoitteluksi kohti normaalia palkkatyötä ja siten työsuhdetta ei ole edetty toivotusti. On helppo yhtyä Kehitysvammaliiton kantaan, jonka tavoitteena on, että avotyösopimuksia ei enää tehtäisi. Asiaan on saatava ripeyttä! Oikeus työhön on perusoikeus – vammaiset ovat myös sen suojassa.

– Pääministeri Marinin hallituksen työministeri Tuula Haataisen läpi ajaman Työkanava Oy:n perustaminen on oikea askel, joka lisää vammaisten työn tekemisen mahdollisuuksia. Nyt on korkea aika on myös edetä sanoista tekoihin jo työtä tekevien vammaisten työsuhteistamiseksi – vain näin voidaan saavuttaa pohjoismainen työllisyysaste. Tehty on saatava näkyväksi, pois historiankin rasittamasta avotyöstä.

Suhosen mukaan myös eläkkeen ja työn teon yhteensovittamisessa näyttää olevan edelleen vaikeuksia.

– Kysymys on nyt Säätytalon hallitusneuvotteluissakin usein mainitun periaatteen toteuttamisesta: työn teon on aina oltava kannattavaa – olipa kyse kokoaikaisesta tai osa-aikatyöstä.