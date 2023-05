Jarkko Eloranta: ”Onko tämä inflaation ahneuslisä ollut reilua?”

Suomi saanee Petteri Orpon (kok.) hallituksesta oikeistolaisimman ja konservatiivisimman aikoihin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi puhueessaan vappujuhlassa Uudenkaupungin torilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Elorannan mukaan SAK aikoo olla rakentava osapuoli tulevan hallituksen suuntaan, oli se väriltään millainen hyvänsä.

– Jokaista hallitusta arvioimme sen tekojen perusteella. SAK:n keskeisin viesti Säätytalolle (hallitusneuvotteluihin) on yhteistyön ja sopimisen viesti. Toivottavasti tulevan hallituksen viesti ay-liikkeen suuntaan on sama.

Eloranta kertasi julkisen talouden tasapainottamisen olleen kokoomuksen tärkein vaaliteema.

– On äärimmäisen tärkeää, että suunnitellut leikkaukset ja muut sopeuttamistoimet tehdään oikeudenmukaisesti. Meillä on paineita lisätä valtion menoja ja samaan aikaan oikeistolla on kova halu leikata menoja. Sosiaaliturva, koulutus ja hyvinvointipalvelut ovat leikkausten uhan alla. Kohtuuttomalla leikkaamisella aiheutetaan sekä inhimillistä kärsimystä että yhteiskunnallista vahinkoa. Julkisen talouden tila saattaa leikkauksista jopa heikentyä, hän huolehti.

– Inflaatio ja Ukrainan sodan seurauksena käynnistynyt energiakriisi ovat jo kurjistaneet kotitalouksien tilannetta. Palkansaajien ostovoiman romahdus on ollut historiallisen nopeaa. Julkisen talouden leikkauksilla tilannetta ei pidä heikentää, hän jatkoi.

ELORANNAN mukaan on selvää, etteivät tulevan Orpon oikeistohallituksen prioriteetit eivät ole yksi yhteen SAK:n tavoitteiden kanssa.

– Petteri Orpo kuitenkin lupasi vaalien jälkeen, ettei kenenkään tarvitse olla huolissaan. Luottakaamme siis tulevan pääministerin sanaan. SAK on valmis yhteistyöhön ja edellyttääkin kolmikantaista valmistelua ja sopimista tulevan hallituksen kanssa. Toivottavasti näkemyksiämme huomioidaan hallitusohjelman sisällössä. Uskon myös, että Petteri Orpon hallitus on kiinnostunut siitä, miten suomalaista työelämää kehitetään oikeudenmukaiseen ja reiluun suuntaan.

Eloranta totesi, että sitä mukaa kun työnantajapuoli on vähitellen vetäytynyt työmarkkinajärjestöjen neuvotteluista, yhä useammin työelämän kehitystä ratkotaan parlamentaarisen päätöksenteon kautta.

– SAK ei ole toivonut tätä kehitystä, mutta se on tosiasia, jota emme voi ohittaa.

ELORANTA sanoi, että erityisesti perussuomalaiset profiloituivat maahanmuuton vastaisilla teemoilla.

– Jotkut perussuomalaisten maahanmuuttoon liittyvistä huolista ovat aiheellisia, mutta haluan tehdä yhden asian selväksi. Suomi tarvitsee lisää työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa. Yksi syy sille on vääjäämättä heikkenevä huoltosuhteemme. Suomessa on vuoteen 2030 mennessä 130 000 työikäistä vähemmän kuin nyt. Kehityksen ennustetaan vain jatkuvan. Keskeinen kysymys ei siis ole tarvitseeko Suomi maahanmuuttoa vaan se, että miten sitä se voidaan hoitaa vastuullisella tavalla?

Eloranta nosti esiin myös sen, että Suomessa on paljon työperäiseen hyväksikäyttöön liittyviä ongelmia. Ne eivät kosketa vain maahanmuuttajia. Hyväksikäytön torjuminen edellyttää lisäpanostuksia väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseen ja valvontaan. Myös rangaistuksia on kovennettava.

– Työperäiseen hyväksikäyttöön syyllistyneet työnantajat tulisi myös asettaa liiketoimintakieltoon. Alipalkkaus on kriminalisoitava ja ammattiliitoille on annettava kanneoikeus.

– Paras tae yhteisille pelisäännöille on kuitenkin se, että Suomessa pidetään jatkossakin kiinni järjestäytyneistä työmarkkinoista ja yleissitovista työehtosopimuksista, jotka määrittelevät työsuhteen minimityöehdot.

– Työperäistä maahanmuuttoa ei voi myöskään pitää erillisenä osana muusta työllisyyspolitiikasta. Työperäinen maahanmuutto toimii, kun se täydentää paikallista työvoimaa. Sen ei ole tarkoitus korvata sitä. Siksi on tärkeää, että saatavuusharkinta säilytetään jatkossakin.

Suomessa on Elorannan mukaan puututtava myös niin sanottuun vale- ja pakkoyrittäjyyteen.

– Tarkoitan valeyrittäjyydellä tilannetta, jossa kielitaidottomia työntekijöitä käytännössä pakotetaan toimimaan yrittäjän statuksella. Pakkoyrittäjyydellä haetaan taloudellista hyötyä muun muassa välttämällä työnantajan lakisääteisiä sosiaaliturvamaksuja.

VAALIEN alla puhuttiin paljon myös paikallisesta sopimisesta. Elorannan mukaan myös SAK kannattaa paikallista sopimista. Ongelma on, että jokainen ymmärtää koko paikallisen sopimisen käsitteen omalla tavallaan.

Hänen mukaansa paikallisen sopimisen on tapahduttava työehtosopimusten asettamissa raameissa.

– Sopimiseen liittyvät ehtojen ja menettelyiden on oltava tasapuolisia. Työpaikoilla paikallisen sopimisen tasapuolisuus voidaan varmistaa vain vahvistamalla luottamusmiesjärjestelmää. Tulevan hallituksen tulee sitoutua siihen, että työntekijöiden oikeus luottamusmiehen valintaan kirjataan lainsäädäntöön.

Ammattiliittojen työtaisteluoikeuksien kaventamista SAK ei hyväksy.

– Kollektiivinen sopiminen on viime kädessä aina perustunut siihen, että työntekijäpuoli on voinut käyttää lakko-oikeuttaan neuvotteluasemansa kohentamiseen ja työehtojensa parantamiseen. Työtaisteluoikeus on perusoikeus, jota ei tule rajoittaa.

Tukilakot ovat Elorannan mukaan keskeinen, joskin harvinainen työtaistelun muoto eikä myöskään poliittisia työtaisteluita ole syytä kieltää.

– Poliittisia lakkoja ei ole kohdistettu työnantajaa vastaan. Ne ovat oleellinen osa demokratiaa, mielipiteen- ja sananvapautta. Niiden rajoittaminen ei kuulu suomalaiseen tai länsimaiseen oikeus- ja demokratiakäsitykseen. Myös Etelärannan on ymmärrettävä tämä. Mitä vähemmän työnantajat haluavat asioista työntekijöiden kanssa yhdessä sopia, sitä enemmän työntekijöillä on tarvetta vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

– Lakkojen määräkään ei ole suuri ongelma Suomessa. Viimeisimpänä tilastoituna vuotena, vuonna 2021, Suomessa oli työtaisteluita vähiten yli 50 vuoteen. Emme myöskään tarvitse yksittäisen käräjäoikeuden tuomaria murtamaan työtaistelua turvaamistoimenpiteillä ja miljoonien uhkasakoilla.

ELORANTA sanoi, että päättyneellä työmarkkinakierroksella nähtiin poikkeuksellisen suuria prosentti- ja euromääräisiä palkankorotuksia. Siitä huolimatta korotukset eivät riitä kattamaan elinkustannusten nousua. Tässäkin tilanteessa pahiten kärsiviä ovat pienituloiset. SAK:n hiljattain tekemän kyselyn perusteella jopa 11 prosenttia duunarityötä tekevistä on köyhyysriskin piirissä.

– On varmistettava, ettei työssäkäyvien köyhyydestä tule pysyvää ilmiötä. Ihmisen on tultava toimeen palkallaan.

– Onkin syytä kysyä olisiko työnantajilla ollut varaa suurempiin korotuksiin? Tulosjulkistusten perusteella suomalaiset pörssiyritykset pärjäsivät viime vuonna varsin hyvin. Yritykset pystyivät pääsääntöisesti siirtämään kohonneet kustannukset tuotteidensa hintoihin kiihdyttäen inflaatiota entisestään. Palkansaajien näkökulmasta tilanne on sietämätön – kohonneet hinnat ovat poikkeusoloista huolimatta paisuttaneet yritysten voittoja kansalaisten hyvinvoinnin kustannuksella.

– On oikeutettua kysyä, onko tämä inflaation ahneuslisä ollut reilua? Mielestäni ei. Yksittäisten yritysten päätöksiin emme toki voi vaikuttaa. Siksi esitimmekin jo viime keväänä niin sanottujen kiky-maksujen siirtoa takaisin työnantajalle. Suomi ei kärsi enää kilpailukykyongelmasta, Suomi kärsii ostovoimaongelmasta.

Elorannan mukaan keskeisissä kilpailijamaissa nähdyt palkankorotukset ovat olleet suurempia kuin meillä. Kiky-maksujen eli sosiaalivakuutusmaksujen siirto toisi rahaa suomalaisen palkansaajan lompakkoon ja vahvistaisi julkista taloutta.

VAIKKA EK irtautui työehtosopimustoiminnasta jo vuosia sitten, päättyvällä työmarkkinakierroksella nähtiin työnantajien piirissä poikkeuksellisen voimakasta tes-koordinaatiota.

– Sen seurauksena ay-liitto toisensa jälkeen törmäsi Etelärannassa sovittuun palkankorotuskattoon, Eloranta luonnehti.

Hän näkee, että Suomen työmarkkina- ja neuvottelumalli on edelleen käymistilassa.

– Jos yhteistä näkemystä ei ennen seuraavia työehtoneuvotteluja löydy, niin pelkäänpä, että koetun kaltainen voimien mittelö työmarkkinoilla jatkuu. Yhden osapuolen, EK:n, pakolla ajama malli ja ratkaisu ei kestä työmarkkinapainetta. Sen olemme nähneet ja sen tulemme näkemään.

SUOMEEN on Elorannan mukaan pesiytynyt viheliäinen ajatus siitä, että työttömyys olisi yksilön oma vika tai valinta. Suurin osa työttömäksi joutuvista työllistyy uudelleen työttömyyden ensimmäisinä kuukausina. Jos vain uutta työtä löytyy.

– Suunnitelmat työttömyysturvan heikentämiseksi eivät siis tosiasiallisesti olisi työllisyystoimia vaan leikkauksia. Niiden sosiaalista hintalappua on mahdotonta tarkkaan arvioida, mutta miinusmerkkinen se on. Etenkin, jos Suomi ja Eurooppa ajautuu yhä todennäköisempänä pidettyyn taantumaan.

Uudelleen työllistymisen suurimmat esteet ovat ikä, terveys ja osaaminen.

– Mikään näistä ei muutu tai poistu työttömyysturvaa, ihmisten toimeentuloa heikentämällä. Suurin osa työttömyysturvan saajista on ansainnut työssä ollessaan alle 2500 euroa kuukaudessa. Heidän ansiosidonnainen työttömyyspäivärahansa on reilun tonnin suuruinen. Sen leikkaaminen vie ihmiset vain etuudelta toiselle – työnantajien osittain maksamasta työttömyysturvasta veronmaksajien rahoittaman sosiaaliturvan piiriin.

Eloranta puhui myös työelämän henkisestä kuormittavuudesta. Sen seuraukset näkyvät selkeästi myös sairauspoissaolotilastoissa.

– Liiallinen henkinen työkuormitus ei uhkaa vain asiantuntijoiden ja korkeasti koulutettujen henkilöiden terveyttä. Kyseessä on lähes kaikkia työntekijöitä koskeva ilmiö, joka koskettaa duunareita kaikilla aloilla.

– Liian usein ajatellaan, että kyseessä on yksilön henkilökohtainen ongelma ja työnantaja ratkaisee sen tarjoamalla työterveyshuollon palveluja. Niitäkin tarvitaan, mutta tärkeämpää olisi puuttua ongelman juurisyihin. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä nuorten mielenterveysongelmien ratkaisuun.

Kesäkuun alussa astuu voimaan työturvallisuuslain päivitys, jonka mukaan työnantajan tulee selvittää ja arvioida työssä ilmenevät kuormitustekijät.

– Se on hyvä alku. Sen lisäksi työpaikoilla on panostettava ennaltaehkäisevään ja korjaavaan toimintaan kuormituksen hallitsemiseksi.

– On ymmärrettävä, että valtaosaa eläkeikää lähestyvistä työntekijöistä vaivaa huoli omasta jaksamisestaan. Ilmeinen ratkaisu tilanteeseen on huolehtia siitä, että ikääntyneemmät työntekijät voivat halutessaan jatkaa työntekoa kevennetyin työjärjestelyin. Yksi keino olisi mahdollistaa nelipäiväinen työviikko 60 vuotta täyttäneille työntekijöille siten, että heille maksettaisiin osittainen kompensaatio menetetystä palkasta.