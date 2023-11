A-studion jakso poistettiin Areenasta – nyt puhuu vastaava tuottaja

Jos yritti torstai-iltana tai perjantaiaamuna katsoa Yle Areenasta keskiviikon 1. marraskuuta A-studion jakson, eteen tuli yllättävä pulma. Jakso ei ollut katsottavissa, vaan sen kohdalla luki: ”Huom! Jakso on poistettu Areenasta väliaikaisesti vastaavan toimittajan päätöksellä.” DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myöhemmin perjantaiaamuna jakson kohdalle ilmestyi teksti, jonka mukaan se julkaistaan perjantaina kello 10.

- Se jakso todellakin on poistettu Areenasta hetkeksi. Siinä on kyseessä poistetun lähetyksen yhteydessä julkaistun insertin muutamaan kuvaan liittyvästä käyttöluvasta. Eli muutamaa kuvaa on siellä yhdessä insertissä korjattu, A-studion vastaava tuottaja Ville Kolari kertoi STT:lle kymmenen aikoihin, jolloin jakso julkaistiin editoituna.

A-studion keskiviikon jaksossa keskusteltiin ensin Suomen ja Yhdysvaltain välisestä puolustusyhteistyösopimuksesta ja sen jälkeen vanhustenhoidosta. Ongelmakohdat liittyivät inserttiin eli keskustelun johdantona toimivaan uutispätkään, joka kertoi perheessä tapahtuvasta vanhustenhoidosta.

Kolari ei avaa käyttölupa-asiaa tarkemmin, mutta hänen mukaansa kyse ei ollut tekijänoikeuksista. Kyseisessä insertissä on sumennettu muutamat kuvissa taustalla näkyvät henkilöt niin, ettei heitä voi tunnistaa.

ONGELMA huomattiin jo torstaina, ja jakso poistettiin linjoilta Kolarin mukaan saman tien.

- Meillä on sellainen ongelma, että vaikka se korjaaminen ei kestänyt kauan, järjestelmä ei pysty julkaisemaan uutta versiota nopeasti. Nyt kello 10 automaatti julkaisee sen uudestaan.

Kolarin mukaan Areenasta on silloin tällöin eri syistä jouduttu poistamaan ohjelmia ja sen pohjalta tiedetään, että niiden julkaiseminen uudelleen on hidasta.

- Syyt aina vaihtelevat. Mutta todella todella harvoin, en edes osaa arvioida kuinka harvoin.