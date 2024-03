Aalto: Kesärannan tapaamisessa löytyvä kompromissi voisi saada liitot harkitsemaan lakkoja uudelleen – ”Epäilyni on, että näin ei tule käymään”

Työntekijäpuoli voisi harkita ilmoittamiaan lakkoja uudelleen, jos pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa käytävissä keskusteluissa löytyisi kompromissia esimerkiksi paikallisesta sopimisesta ja lakko-oikeudesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näin arvioi perjantaina iltapäivällä käytäviä keskusteluja SAK:n suurimman liiton Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto STT:lle.

- Epäilyni on, että näin ei tule käymään, mutta jos tulee käymään, niin positiivisesti otamme vastaan. Tavoitteemme on, että pääsemme aitoon neuvottelutilanteeseen tässä tilanteessa, ja jos sellainen ovi aukeaa, niin totta kai meillä on valmius sitten arvioida uudelleen näitä meidän toimiamme, Aalto sanoi perjantaina ennen neuvotteluita.

- Nämä lakkorajoitukset ja paikallisen sopimisen asiat ovat ihan oleellinen juttu siinä, minkälainen työmarkkinamalli meillä kaiken kaikkiaan on, hän jatkoi.

Pääministeri Orpo tapaa työmarkkinaosapuolia iltapäivällä Kesärannassa. Osa SAK:n liitoista on ilmoittanut kaksi viikkoa kestävistä lakoista, joiden on määrä alkaa maanantaina.

ORPON tapaamisessa on kyse uudesta yrityksestä etsiä neuvotteluyhteyttä vientivetoisesta työmarkkinamallista. Neuvottelut ovat olleet katkolla kuukausia. Palkansaajien keskusjärjestö SAK katkaisi työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kahdenväliset neuvottelut ennen joulua, koska hallitus ei suostunut laajentamaan neuvotteluita muihin työelämäuudistuksiin. Hallitus on sanonut jo aiemmin toivovansa, että työmarkkinamallista päästäisiin sopuun kaksikantaisesti.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kommentoi aiemmin STT:lle toivovansa, että hallituksella on valmiutta neuvotella myös esimerkiksi paikallisesta sopimisesta ja työrauhalainsäädännöstä.

- Toivon, että tämä ei ole mitään taktista teatteria, missä yritetään osoittaa, että taaskaan ne eivät suostu neuvottelemaan meidän kanssamme, vaikka heille on mahdollisuutta tarjottu, Aalto sanoi.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ otti kutsun vastaan tyytyväisenä. OAJ:n hallitus esitti helmikuun alussa kokouksessaan, että pääministeri kutsuisi keskeiset liitot koolle, puheenjohtaja Katarina Murto kertoi aiemmin tiedotteessa.

Tapaamiseen osallistuu myös valtakunnansovittelija Anu Sajavaara. Pääministeri Orpon odotetaan kommentoivan keskusteluja myöhemmin iltapäivällä.

SAK ja osa sen jäsenliitoista kertoivat keskiviikkona aloittavansa ensi maanantaina kaksi viikkoa kestävät poliittiset työtaistelutoimet. Liitot ovat muuttaneet lakkostrategiaansa aiemmasta, sillä tällä kierroksella lakkojen piirissä on vähemmän työntekijöitä, mutta lakon kesto on edelliskierroksia huomattavasti pidempi.

- Aikaisemmin lakoissa mentiin leveämmällä rintamalla ja lyhyemmin. Nyt mennään kapeammalla kärjellä ja pidemmän aikaa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tiivisti keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

Myös lakkojen kohdetta on tarkennettu: nyt liitot iskevät suuryrityksiin, joiden ay-liike katsoo olevan hallituksen lakihankkeiden taustalla. Tällä kertaa lakot eivät ulotu esimerkiksi julkiseen liikenteeseen tai varhaiskasvatukseen.

- Näkemyksemme mukaan hallituksen suunnittelemien heikennysten taustalla ovat elinkeinoelämä ja suuryritykset. Lakkojen vaikutukset osuvat tällä kertaa enemmän sinne, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoi keskiviikkona.

Ay-liikkeen mukaan lakot voidaan vielä perua, jos hallitus ryhtyy aitoihin neuvotteluihin työelämäuudistuksista palkansaajien kanssa.

- Olemme tarjonneet sovinnon kättä ja osoittaneet merkittävää kompromissihalua. Toivomme sitä nyt myös hallitukselta, jottei tämä hankala tilanne kärjistyisi entisestään, Eloranta sanoi.

TORSTAINA eduskunnan kyselytunnilla äänestettiin työministeri Arto Satosen (kok.) luottamuksesta, jonka hän sai äänin 92-56. Epäluottamuslausetta Satoselle esitti tiistaina SDP:n eduskuntaryhmä työrauhalainsäädäntöä koskevan esityksen käsittelyn yhteydessä. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi tuolloin, että Satonen on antanut toistuvasti eduskunnan edessä väärää tietoa Ruotsin poliittisia lakkoja koskevasta oikeuskäytännöstä.

Äänestystä edeltäneellä eduskunnan kyselytunnilla Satonen joutui vastaamaan opposition kysymyksiin työmarkkinoiden tulehtuneesta tilanteesta ja uhkaavista poliittisista lakoista. Satoselta kysyttiin muun muassa pääministeri Orpon perjantaiksi koolle kutsumasta keskeisten työmarkkinaosapuolten tapaamisesta. Orpo itse ei ollut kyselytunnilla paikalla. Satonen totesi jälleen, että perjantain tapaamisessa keskitytään vientivetoiseen palkkamalliin.

Satonen sanoi myös, että olisi “totta kai” parasta, jos työmarkkinaosapuolet kykenisivät sopimaan asioista ja toisivat hallitukselle sen työllisyystavoitteisiin sopivia esityksiä, mutta tämä ei kuitenkaan ole onnistunut.

- Kun kuuntelee näitä osapuolia, vaikka eilen televisiossa, niin se näyttää aivan mahdottomalta, että Suomen yrittäjät ja SAK pääsisivät yhteiseen ratkaisuun siitä, minkälaista paikallista sopimista Suomessa on. Sellaista ei tule tapahtumaan kuuna päivänä, Satonen sanoi.

Markku Uhari, Heli Laakkonen / STT