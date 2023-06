Aaltola: ”Prigozhin pelaa upporikasta rutiköyhää”

Suomalaisasiantuntijat eivät usko Wagner-palkkasotilasryhmän johtajan Jevgeni Prigozhinin johtaman kapinan uhkaavan Venäjän presidentti Vladimir Putinin asemaa, vaikka kapina lisääkin epävakautta Venäjällä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiantuntijat ovat kommentoineet Venäjän tilannetta Twitterissä.

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Mika Aaltolan mukaan on luultavaa, että Wagner-kapina nujerretaan. Suomen näkökulmasta valtakamppailu Venäjällä ja maan mahdollinen epävakautuminen vaativat kuitenkin herkeämätöntä vahtia.

- Mutta jos kapina etenee ja seurauksena on sotilaallisia välienselvittelyjä, sisällissotaa muistuttava tilanne, rajan hallinta on erityisen tärkeää, Aaltola kirjoittaa.

Hänen mukaansa heikentyvissä valtioissa ryhmittymien väliset kiistat ovat arkipäiväisiä eikä vallan monopoli Venäjällä enää ole täysin Putinin käsissä.

- Prigozhin pelaa upporikasta rutiköyhää. Haastaa valtaa, kun ei enää ollut mitään hävittävää. Kapina on käynnissä. Putinin odotetaan murskaavan sen. Mutta jos tässä on ongelmia ja sekavuus jatkuu, se kertoo vallan perustojen rakoilemisesta Venäjällä.

Aaltolan mukaan Prigozhinin ”julkea valtahaaste” vaatii nopeaa valtanäytöstä Putinilta.

- Jos sitä ei tule tai on köykäinen, valta valuu käsistä.

ULKOPOLIITTISEN instituutin tutkija Henri Vanhanen sanoo Twitterissä Venäjän tilanteen olevan lähestulkoon läpinäkymätön ulospäin.

- Prigozhinin asema ja suhde hallintoon on epäselvä, emme tiedä, mihin hän pyrkii, onko hän tilanteessa aidosti itsenäinen toimija vai kytköksissä Putiniin. Tämän hetkisen tiedon valossa kehitys vaikuttaa silti vakavalta.

Vanhasen mukaan on pitkään ollut ennakoitavissa, että sota luo jännitteitä Venäjällä ja että tyytymättömyys kanavoituu väistämättä johonkin, vaikka se ei olekaan näkynyt ulos kansalaisissa tai eliitissä.

– Jos kapina on todellinen, seuraavat päivät ja viikot näyttävät sen kulun. Putinilla on edelleen käytössään suuri määrä turvallisuuspalvelujen väkeä – olettaen, että ne ovat lojaaleja hänelle. Viime kädessä juuri ase- ja turvallisuuspalvelujen lojaalius ratkaisee kehityksen, hän tviittaa.

Vanhanen kuitenkin muistuttaa, että vielä on mahdoton sanoa varmuudella, mistä on kysymys.

- Jos kyseessä sotilasvallankaappaus, mutta se tyrehtyy nopeasti, Putin varmasti pyrkii kiristämään otettaan Venäjällä. Vastustajat joutuvat tiukempaan otteeseen, mutta toisaalta Putinin arvovalta johtajana kokee myös kolauksen: näin on käymässä joka tapauksessa, hän analysoi.

Vanhanen ei kuitenkaan vielä julistaisi maan hajoavan, vaikka Venäjällä käynnistyisi avoin ja ennakoitu valtakamppailu.

- Järjestelmä ei ole sisimmissään muuttumassa. Kyse on ennemmin riskialttiin sotaan lähtemisen väristyksistä ja riskien kostautumisesta lähinnä sen aloittajille eli Kremlille, hän kirjoittaa.

MYÖS kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustajat kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll kommentoivat tapahtumia Twitterissä.

Toveri arvioi, että Prigozhinin kapinointi tuskin saa suurempaa tukea aseellisissa joukoissa.

- En usko että Putinin valta olisi vakavasti uhattuna, sisäisen turvallisuuden joukot ovat vahvemmat kuin Wagnerin joukot. Mutta tämä heikentää Venäjää.

Limnéllin mukaan yksi historianlehti on Venäjällä kääntymässä.

- Jos tiedot pitävät paikkansa, on sisäinen valtakamppailu Venäjällä nyt käynnissä. Prigozhin on tähän asti ollut koskematon, mutta tuskin enää ja sisäinen sekaannus lisääntyy, hän kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän naapurimaana tätä kehitystä on Suomessa Limnéllin mukaan syytä seurata tarkoin. Kapinointi on saanut Putinin näyttämään heikolta ja tämän on pakko reagoida tilanteeseen, hän sanoo.

Ulkoministeriön kestävän kehityksen ja kaupan viestinnän yksikön päällikkö Ville Cantell kirjoittaa Twitterissä, että todellinen vallankaappaus vaatisi tukea vallan sisäpiiristä ja on epäselvää, onko Prigozhinilla sitä.

- Seuraavat tunnit Putinin puheen jälkeen ovat tärkeitä. – – Mitä enemmän aikaa kuluu, kasvaa epävarmuus ja riskit. Uskottavuus kuitenkin pelissä, eli seuraako toimet sanoja, hän analysoi.

Hän myös muistuttaa, ettei ”hetkeksikään pidä luulla Wagneria hyväntahtoisiksi vapauttajiksi”.

- Kyseessä on pahamaineinen palkka-armeija, joka syyllistynyt järkyttäviin sotarikoksiin.

Täydennetty Henri Vanhasen osuudella kello 13.10