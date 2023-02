Aaltolan kohumatka puhuttaa – UPIn neuvottelukunnan entinen puheenjohtaja: ”Aina siellä joku jäsenistä nostaa jonkun tutkijan puheet esiin”

Upin johtajan Mika Aaltolan instituutin tutkijan Henri Vanhasen Turkin matkasta on syntynyt kohu. Johannes Ijäs Demokraatti

Aaltola oli Turkista palattuaan muun muassa tviitannut Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessien erottamisesta.

UPIn neuvottelukunta ottaa kokouksessaan käsittelyyn Aaltolan tviitit Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien erottamisesta. Asiasta kertoi eilen MTV:lle neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.).

Helsingin Sanomien mukaanneuvottelukunnan seuraavaksi puheenjohtajaksi nouseva Jouni Ovaska (kesk.) aikoo tänään keskustella Mika Aaltolan kanssa tämän Turkin-matkasta.

Demokraatti kysyi tänään eduskunnassa ulkoministeri Pekka Haaviston ja puolustusministeri Mikko Savolan kantoja Aaltolan toimintaan.

Pekka Haavisto, koetteko, että UPIn Aaltolan toiminta oli puuttumista Suomen politiikkaan?

– Tutkijathan ovat sinänsä vapaita toimimaan ja ei voi mitenkään minun mielestäni rajoittaa tutkijoiden vapautta. Ehkä Ulkopoliittisen instituutin yksi piirre on se, kun se on eduskuntarahoitteinen, että se saatetaan muualla tulkita puoliviralliseksi tahoksi. Varmasti tässä on sellainen, missä on oltava tarkkana.

Näettekö vaaraksi, että Turkissa olisi voitu tehdä tällaista tulkintaa?

– En nyt mene siihen lähemmin, mutta ehkä yleisenä periaatteena, että tämä (UPI) saatetaan mieltää lähellä hallitusta olevaksi tietyissä tapauksissa tai lähellä eduskuntaa olevaksi, kun se rahoitus tulee täältä. Nyt ollaan tietysti niin herkissä neuvotteluvaiheissa, että näissä on hyvä olla tarkkana.

Elikä ette ihan puhtaita papereita anna Aaltolalle?

– Sanon, että tämä on vain hyvä ottaa huomioon sielläkin puolella. Hyvä ottaa tietysti huomioon tutkimuslaitoksen vähän erityinen status, että se saatetaan mieltää puoliviralliseksi.

Onko teille tullut tällaista viestiä, että tätä olisi näin mielletty?

– En mene näihin yhtään lähemmin, mutta tällaisessa herkässä neuvottelutilanteessa on hyvä varmaan tätäkin puolta ottaa huomioon.

Pidättekö hyvänä sitä, että UPIn neuvottelukunta käy tämän asian läpi?

– Sehän on eduskunnan alaista toimintaa. Varmaan kansanedustajat tekevät sitten tarvittavat ratkaisut. Se ei kuulu ulkoministerille eikä hallitukselle.

MYÖS puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) kommentoi Aaltolan edesottamuksia. Savola ei näe Aaltolan astuneen politiikkojen varpaille.

– Hänellä on ilmaisunvapaus.

Savola oli UPIn neuvottelukunnan puheenjohtaja siihen asti, kunnes aloitti hiljattain puolustusministerinä.

– On siellä joskus aiemminkin keskusteltu tutkijoiden kannanotoista. Ei tämä uutta ole. Mutta viralliset päätökset tekee valtionjohto, hänellä on mielipiteenvapaus. Kyllähän se vähän niin on, että jos me emme pysty itsenäisesti päätöstä tekemään, silloin ei ole valtionjohto oikeassa paikassa.

Pidättekö hyvänä, että neuvottelukunta käsittelee asian?

– Sehän käy tällaisia keskusteluita melkein joka kokouksessa. Aina siellä joku neuvottelukunnan jäsenistä nostaa jonkun tutkijan puheet esiin ja niistä sitten keskustellaan siellä.

Savola lisää, ettei neuvottelukunnalla ole mitään päätösvaltaa, vaan se käy vain läpi isoa linjaa.

– Näistä voidaan sitten antaa palautetta tutkijoille ja sitä rataa. Hallitus tekee päätökset siellä.

Onko eduskunnan ja UPIn suhde ongelmallinen tutkijan vapauden kannalta?

– Ei. Kyllä heillä on vapaus tutkia. Kukaan ei ole heidän sananvaltaansa rajoittamassa.

Mutta jos koko ajan käydään heidän sanomisiaan läpi, kuulostaa vähän siltä, että ei ole välttämättä kovin helppoa olla UPIssa tutkijana?

– Ei sitä nyt koko aikaa käydä läpi. En minä sitä sillä tarkoita, vaan että ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun siellä käydään. Siellä voidaan käydä ihan keskustelu siitä, jos on jotakin ja antaa evästyksiä. Sehän sen tarkoitus onkin, että he saavat vähän niin kuin feedbackia (palautetta) neuvottelukunnan jäseniltä. Siellähän on vain osa kansanedustajista, siellä on yliopistomaailman ja muita edustajia, seurakunnan edustajia ja muita.