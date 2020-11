Äänestäjät saaneet Yhdysvalloissa puhelimitse kehotuksia pysyä kotona

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on äänestyspäivän aikana levinnyt vääriä tietoja sosiaalisessa mediassa ja puhelimitse. Asiasta kertovat useat eri mediat. Demokraatti.fi/STT

Yhdysvaltalaislehti New York Times kirjoittaa, että osa ihmisistä on esimerkiksi saanut robottipuheluita, joissa naisääni kehottaa ihmisiä pysymään kotona. Ennen tätä ääni sanoo, että kyseessä on testipuhelu.

Lehti kirjoittaa, että vaikka puheluissa ei mainita vaaleja, niiden ajoitusta ja sisältöä kuvataan epäilyttäviksi.

Lehden mukaan puhelut alkoivat jo kesäkuussa, muuta niitä on ollut merkittävästi enemmän vaalien lähestyessä.