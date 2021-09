Äänestäminen aluevaaleissa on oikeus ja kannanotto tulevaisuuden puolesta

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Silloin maahan muodostuu kolmen itsenäisen toimijan (valtio, kunnat ja hyvinvointialueet) uusi kokonaisuus. Itsenäisen toimijan ehtona on pidetty omaehtoista rahoitusta ja tulonmuodostusta. Hyvinvointialueiden osalta toiminnan alkaessa tämä on kiistatta ongelmallinen. Harri Jokiranta Yhteiskuntatieteiden tohtori, Seinäjoki

Rahoitus hyvinvointialueelle tulee valtiolta kansallisten kriteerien perusteella siten, että se vastaa alueen väestön palvelutarpeita. Hyvinvointialueiden velvollisuus on omalla päätöksenteolla järjestää hyvinvointialueen kattavat kansalaisten ja perheiden elämäntilanteiden mukaiset vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut.

Hyvinvointialueiden hallinto vastaa kunnallishallinnon periaatteita. Suoralla vaalilla valittu valtuusto on poliittinen päättäjä ja strateginen vastuutoimija. Toimeenpanosta vastaa hyvinvointialueen hallitus sekä mahdolliset lautakunnat ja toimielimet, virkamiesjohto ja palvelutuotannon henkilöstö.

Uusi hyvinvointialue järjestää ja myös tuottaa aikaisemmin kuntaperustaisina olleet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen tehtäväkokonaisuuden. Rakennemuutos on iso, eikä hyvinvointialue uutena toimijana valmis ole – parempi siitä tulee yhdessä tekemällä. Isoja toiminnan kysymyksiä ovat palveluverkkoratkaisut, joilla varmistetaan palvelujen saatavuutta tasavertaisesti, palvelujen ja työtapojen uudistaminen digitaalisia ja liikkuvia palveluja kehittämällä, riittävän ja osaavan henkilöstön saaminen ja pitäminen sekä hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyön vahvistaminen.

Hyvinvointialueen valtuusto päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kaikesta siitä miten ja missä meidän kaikkien arkielämän kannalta tärkeät palvelut tuotetaan: mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkäripalvelut, vastaanotto ja hoitopalvelut sekä sosiaalihuollon lastensuojelun, vammaispalvelun, päihde- ja mielenterveyspalvelut ja ikääntyvien palvelut.

Hyvinvointialue on jatkossa kiinteä ja itsestään selvä osa jokaisen meidän omaa ja perheemme arkipäivää. Hyvinvointialue on myös merkittävä työllistäjä ja alueen elinvoiman tekijä. Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat edelleen parasta mahdollista elinvoimapolitiikkaa alueella.

Hyvinvointialuevaalit järjestetään 23.1.2022. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella. Nyt on ehdokasasettelun aika – hyvinvointialue tarvitsee sinua!

Ehdokasasettelu on vaalimenestyksen kivijalka. Jokaisella meistä on kokemusta ja sen kautta myös asiantuntijuutta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Monipuolisen kiinnostuksen ja osaamisen taustoista tulevat ehdokkaat sekä alueen kattava ehdokasasettelu on tie eteenpäin. Toinen tärkeä tehtävä on työ äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Äänestäminen aluevaaleissa on oikeus ja kannanotto tulevaisuuden puolesta. Vaasan vaalipiirissä käydään hyvinvointialuevaalit Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla.

Kuntavaalit kertoivat, että sosialidemokraattiselle ihmisistä ja heidän elämäntilanteista lähtevälle, oikeudenmukaisuuden ja vastuun kantamisen aatteelle sekä koetellulle käytännön yhteistyölle on juuri nyt tilaus ja tarve. Hyvinvointialueilla turvataan meidän kaikkien hyvinvointia.

Kirjoittaja on sosiaalineuvos ja yhteiskuntatieteiden tohtori Seinäjoelta.