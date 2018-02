äänityöttömälle-mielenilmauksen odotetaan keräävän Helsinkiin tuhansia mielenosoittajia – lakot seisauttavat liikennettä

– Tästä syystä en olisi uskonut, että myös Marimekon Ihamuotila lähtee tähän roskanlevitykseen. Hän on julkisuuden perusteella vaikuttanut asialliselta yritysjohtajalta. Tämä vyörytys liittyen huomisen tapahtumiin on täysin käsittämätön, hän jatkaa.

Rönnholmin päivityksen taustalla on Mika Ihamuotilan tviitti:

– Tänään: Paavo Väyrynen pyrkii Keskustan puheenjohtajaksi. Huomenna: SDP:n masinoima gallup-lakkokampanja ay-liikkeen tuella hallitusta ja työttömien aktivointia vastaan. Usko tai älä, tämä ei ole helmikuu 1977 vaan 2018, Ihamuotila päivitti.

Tänään: Paavo Väyrynen pyrkii Keskustan puheenjohtajaksi.

Huomenna: SDP:n masinoima gallup-lakkokampanja ay-liikkeen tuella hallitusta ja työttömien aktivointia vastaan.

Usko tai älä, tämä ei ole helmikuu 1977 vaan 2018. — Mika Ihamuotila (@MikaIhamuotila) February 1, 2018

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaati tämän jälkeen avoimella kirjeellä Ihamuotilaa korjaamaan masinointi-väitteensä.

Myös Rönnholm ihmetteli Ihamuotilan väitteitä.

– Olen saanut mielenilmauksesta tietoa oikein asiallisesti, mutta saman verran kuin mitä sitä on jaettu muihin puolueisiin; mm. toivotaan paikalle kustakin yhtä edustajaa, mutta ei puoluetunnuksia. Tämän tiedon olen välittänyt myös omaan akavalaiseen liittooni. Lakkoasiaa olen seurannut julkisuuden kautta. Joko minulla ei ole puoluesihteerinä mitään tietoa siitä mitä SDP tekee, tai sitten joku muu tässä maassa on omituisten kollektiiviharhojen vallassa. Tämä tyyli on Suomessa valitettavasti ajan kuva. Jos on asiaa, voi tarttua puhelimeen, Rönnholm toteaa.

Rönnholmin Facebook-päivityksestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.