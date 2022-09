Äärimmäinen kuumuus voi uhata 70 prosenttia maailman ruuantuotannosta vuoteen 2045 mennessä

Äärimmäinen kuumuus saattaa uhata vuoteen 2045 mennessä maita, jotka tuottavat noin 70 prosenttia maailman ruuasta, selviää tuoreesta alan analyysistä. Laskelma perustuu siihen, että pahimmat skenaariot ilmaston lämpenemisestä toteutuvat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sään ääri-ilmiöitä kiihdyttävä ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt merkittävästi eri puolilla maailmaa. Tänä vuonna kuuma sää vaikuttaa satoihin Intiasta Eurooppaan.

Riskianalyysejä tekevän Veririsk Maplecroftin raportissa korostetaan, että hellepiikit ovat erityisesti vaaraksi niiden terveydelle, jotka työskentelevät ulkona tukahduttavan kuumissa olosuhteissa. Olosuhteita vaikeuttaa korkea ilmankosteus.

Veririsk Maplecroftin mukaan jo nyt 20 maata on erityisen riskialttiissa asemassa. Näiden maiden joukossa on maatalousjätti Intia. On mahdollista, että tulevina vuosikymmeninä maita tulee olemaan 64 mukaan lukien Kiina, Intia, Brasilia ja Yhdysvallat.

INTIA VASTASI toissa vuonna 12 prosentista maailman ruuantuotannosta. Se on vahvasti riippuvainen ulkotyön tuottavuudesta.

- On olemassa todellinen huoli siitä, että maaseudun ihmiset, jotka ovat erittäin riippuvaisia maataloudesta, ovat jatkossa paljon alttiimpia tällaisille lämpötapahtumille, Veririsk Maplecroftin ilmasto- ja sietokykyjohtaja Will Nichols sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Nicholsin mukaan tämä taas voi vaikuttaa tuottavuuteen ja vientiin, joilla taas saattaa olla mahdollisia sivuvaikutuksia esimerkiksi maan luottoluokitukseen tai poliittiseen vakauteen.