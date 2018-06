Aarnio-jutun syyttäjät: Tietolähdetoiminta ei selitä puolen miljoonan euron ylimääräistä varallisuutta

Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion törkeitä huume- ja virkarikoksia koskeva näyttö ei jätä epäselvyyttä, arvioivat syyttäjät Helsingin hovioikeudessa loppulausunnossaan. Syyttäjä pitää Aarniota Pasilan miehenä, joka masinoi 2010-luvun alkupuolella Suomeen satojen kilojen huumelähetykset.

Näytön keskiössä ovat puhelimet, jotka Aarnion mukaan ovat olleet Helsingin huumepoliisin yhteyspuhelimia tietolähteisiin. Syyttäjän mukaan Aarnion vaihtoehtoista selitystä kuitenkin horjuttaa huumepoliisin ex-päällikön noin puolen miljoonan euron ylimääräinen varallisuus.

– Tietolähdetoiminta ei tuota poliisille varallisuutta, syyttäjä Mikko Männikkö sanoi.

Aarnio itse on selittänyt varallisuuttaan palveluksilla, joita hän on tehnyt vuosien varrella miljonääriliikemiehelle. Hänen puolivalmiin omakotitalonsa pihalta tutkintaryhmä löysi 64 000 euroa, jotka Aarnion mukaan ovat rikollisten lavastusta.

Syyttäjän mukaan selitykset rahoille ovat epäuskottavia.

Hoviin näyttöä kulkuavaimista

Jo käräjävaiheessa syyttäjän keskeisimpänä näyttönä Aarniota vastaan ovat olleet Aarnion omien puhelinten ja niin sanottujen Pasilan miesten puhelinten paikannus- ja puhelintiedot. Paikannustietojen perusteella syyttäjä pitää selvänä, että puhelimet ovat liikkuneet Aarnion mukana.

Syyttäjän mukaan muun muassa Aarnion entisten alaisten elektronisten avainten tiedot ja Pasilan miehen puhelinten paikannustiedot näyttävät, että puhelimet eivät ole voineet olla alaisilla.

– He eivät ole voineet käyttää näitä liittymiä kuten he sanovat, syyttäjä Pihla Keto-Huovinen sanoi.

Muun muassa ex-rikollispomo Keijo Vilhunen on esitutkinnassa ja hovioikeudessa kertonut, että sai Aarniolta erilaisia toimeksiantoja. Malmin naisena tunnettu Mari Romano on liittänyt Aarnion huumekauppaan esitutkinnassa, mutta on käräjäkäsittelystä lähtien kiistänyt kertomuksensa.

– Käräjäoikeus on todennut, että jo kirjallinen näyttö olisi riittänyt tähän tuomioon, Keto-Huovinen sanoi.

”Sotki tutkintaa”

Syyttäjien käsityksen mukaan Aarnio pyrki sotkemaan huumejutun tutkintaa. Syyttäjien mukaan hän muun muassa pyrki horjuttamaan käsitystä puhelutietojen luotettavuudesta, yritti lavastaa Vilhusen kanssa liivijengiläistä Pasilan mieheksi ja antoi Vilhuselle toimeksiannon lähettää liivijengiläisiä uhkailemaan tynnyrihuumeista tuomitun yrittäjän asianajajaa, jotta yrittäjä muuttaisi kertomustaan.

Aarnio tuomittiin käräjillä 10 vuoden vankeuteen törkeistä huume- ja virkarikoksista. Hän kiistää rikokset.

Aarniolla on lainvoimainen kolmen vuoden tuomio toisesta haarasta. Oikeus katsoi, että Aarniolla oli kaksoisrooli seurantalaiteyhtiö Trevocissa ja sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa. Yhtiötä omisti bulvaanirakenteen avulla myös Vilhunen.

STT–MIKKO GUSTAFSSON