AD on voittanut ennenaikaiset parlamenttivaalit

Portugalin keskustaoikeistolainen oppositiopuolue AD on voittanut maassa sunnuntaina pidetyt ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vallassa olleen sosialistipuolueen johtaja Pedro Nuno Santos on tunnustanut tappion. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, AD oli saamassa 29,49 prosenttia äänistä ja sosialistipuolue 28,66 prosenttia. Tulos tarkoittaisi sitä, että AD saisi 79 paikkaa parlamentin 230:sta paikasta ja sosialistipuolue 77.

Sosialistipuolue on ollut vallassa vuodesta 2015.

Äärioikeistolainen puolue Chega menestyi vaaleissa, kun se sai 18 prosenttia äänistä. Entisen pappiharjoittelijan ja jalkapallokommentaattorin Andre Venturan johtamalla Chegalla oli aiemmin 12 paikkaa parlamentissa, mutta nyt se on saamassa 48 paikkaa.

Parlamentissa on auki vielä neljä paikkaa, jotka tulevat ulkomailla asuvien portugalilaisten edustajille. Niiden tuloksia joudutaan odottamaan vielä useampi päivä, mutta perinteisesti ulkomailla asuvien äänet ovat menneet keskustaoikeistolaiselle AD:lle.

CHEGASTA näyttää tulevan kuninkaantekijä, sillä AD:n johtaja Luis Montenegro vaikuttaa tarvitsevan Chegan apua pystyäkseen muodostamaan enemmistöhallituksen. Bisnesystävällinen liberaalipuolue sai kahdeksan paikkaa.

- Chega toivoi pääsevänsä poliittisen järjestelmän keskipisteeseen ja sen me saavutimme. Haluamme tarjota Portugalille vakaan hallituksen, Chegan johtaja Ventura sanoi kannattajilleen, jotka kannustivat samaan aikaan äänekkäästi “Portugali, Portugali” -huudoin.

Chega on vaatinut päästä mukaan keskustaoikeistolaiseen hallitukseen. Vaalikampanjan aikana AD:n johtaja Montenegro tyrmäsi toistuvasti yhteistyömahdollisuudet kriitikoiden muukalaisvastaiseksi leimaaman puolueen kanssa.

Montenegro joutunee nyt puolueensa kannattajien kovan painostuksen alle, sillä hän joutunee tekemään jonkinlaisen sopimuksen Chegan kanssa.

- Portugalilaiset ovat puhuneet ja he ovat halunneet muutoksen hallituksen politiikkaan, Montenegro sanoi.

Montenegron johtama AD-puolue eli Demokraattinen allianssi lupasi vaalikampanjassaan vauhdittaa Portugalin talouskasvua alentamalla veroja, parantamalla epäluotettavaa julkista terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Vaalit järjestettiin etuajassa marraskuussa tehtävästään eronneen sosialistipääministeri Antonio Costan lähdön vuoksi. Costan lähtö liittyi hänen kansliapäällikköään koskevaan korruptioskandaaliin. Vaikka Costa itse ei ole epäiltynä mistään, hän ei ollut ehdolla vaaleissa.

PORTUGALISSA on yksi Euroopan avoimimmista maahanmuuttojärjestelmistä. Maan ulkomailla syntynyt väestömäärä on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja ylitti miljoonan asukkaan määrän viime vuonna. Se on kymmenesosa koko maan väestöstä.

Chega on vaatinut tiukempaa kontrollia maahanmuuttoon, tiukempia toimenpiteitä korruptiontorjuntaan ja joidenkin seksuaalirikollisten kemiallista kastrointia.

Chega sai ensimmäisen paikkansa parlamenttiin vuonna 2019. Se oli ensimmäinen äärioikeistolaisen puolueen paikka parlamentissa sitten vuoden 1974, jolloin Portugalin vuosikymmeniä kestänyt oikeistodiktatuuri päättyi neilikkavallankumouksen yhteydessä.

Portugali piti myös pitkään kiinni siirtomaistaan, joista viimeiset itsenäistyivät pian oikeistodiktatuurin kaaduttua. Tuolloin itsenäistyivät Afrikan maista Angola, Sao Tome ja Principe, Mosambik, Kap Verde ja Guinea-Bissau. Myös Itä-Timor julistautui silloin itsenäiseksi, mutta Indonesia miehitti alueen ja Itä-Timor itsenäistyi lopulta vuonna 2002.