Adlercreutz äänesti ministerikollegalleen epäluottamusta – nyt hän perustelee, miksi

Seitsemän RKP:n kansanedustajaa, mukaan lukien kaikki puolueen ministerit, äänestivät epäluottamusta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle. Johannes Ijäs Demokraatti

Yksi hallituksen ministerikollegaa vastaan äänestäneistä RKP:n ministereistä oli eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

– Hallitus edustaa Suomea ja tässä syntyi näiden tapausten jälkeen niin selkeä arvoristiriita, että en kokenut, että tässä oli muita vaihtoehtoja. Itse ajattelen, että kansanedustajana edustan toki äänestäjiäni, mutta kyllä minä vastaan myöskin lapsilleni, Adlercreutz perustelee Demokraatille.

Taustalla oli Adlercreutzin mukaan pyrkimys rakentaa toiminnalla myös kestävää poliittista kulttuuria.

Junnila sai eduskunnan luottamuksen äänin 95-86. Tyhjää äänesti 3 ja poissa oli 15 edustajaa.

Vihreät oli esittänyt eilen epäluottamuslausetta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) ”tämän kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin”. Esitystä kannatettiin käydyssä hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa.

Junnila on kiistänyt yhteydet liikkeisiin.

EDUSKUNNASSA nähtiin tänään erikoinen näytelmä, kun täysistunnon alkua siirrettiin vajaalla tunnilla. Hallituspuolueilla oli tiedossa se, että RKP:stä äänestetään Junnilaa vastaan ja kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kävivät tauon aikana keskusteluja RKP:n ryhmän kanssa.

Mitä siellä haettiin?

– Me olimme ilmoittaneet kantamme ennen sitä ensimmäistä täysistuntoa ja sitten oli vielä tarvetta keskustella, Adlercreutz toteaa.

Hänen mukaansa jo ennen kuin täysistunnon piti alkaa RKP:n ryhmän äänestyskäyttäytymisessä olisi ollut hajontaa. Lopulta siis täysistunnon päästyä käyntiin kolme äänesti tyhjää ja muut epäluottamusta Junnilalle.

Käänsikö joku vielä kantansa Orpon ja Purran käytyä ryhmässä?

– En osaa sanoa. Tämähän ei ollut meille mikään ryhmäkuripäätös.

Oliko teillä vapaat kädet äänestyksessä?

– Toki, kaikilla vapaat kädet.

Miten tiukille tilanne meni, uhkasiko perussuomalaiset jossain vaiheessa kaataa hallituksen, jos te äänestätte tyhjää tai vastaan?

– En lähde avaamaan nyt keskusteluja.

Menikö niin tiukille, että hallitus uhattiin kaataa, jos teidän äänestyskäyttäytyminen ei muutu?

– En puutu näihin ryhmässä tapahtuneisiin keskusteluihin.

Minkälaisen pohjan tämä luo nyt hallituksen jatkolle?

– Selvähän on, että olihan tämä töyssy matkalla, mutta ehkä tarpeellinen muistutus siitä, että jokainen hallituksessa oleva edustaa kuitenkin kollektiivia. Sen kautta oleellinen kysymys.

RKP:N kansanedustaja Henrik Wickström äänesti Adlercreutzin tavoin epäluottamusta Vilhelm Junnilalle.

– Henkilökohtaisesti äänestin sen takia vastaan, koska itse koen näin, että politiikassa täytyy toimia perusperiaatteiden mukaan. Meillä puolueella on tietty arvolinja. Sen mukaan tässä kohtaa toimittiin.

Wicström sanoo myös, että RKP:n kansanedustajilla oli vapaat kädet päättää äänestämisestään.

Hän kuvasi RKP:n ryhmän kantaa viimeisen vuorokauden aikana lähtökohtaiseksi samaksi eikä se ole muuttunut viime metreillä.

Keskustelua hallituspuolueissa käytiin Wicströmin mukaan puolin ja toisin ja ymmärrystä pyrittiin löytämään.

– Nyt tulos on tämä ja nyt jatketaan tästä eteenpäin. Meillä kuitenkin on yhteinen ohjelma, joka tässä on hyväksytty.

Wicström ei kommentoi sitä, uhkasiko perussuomalaiset hallituksen kaatamisella, jos RKP:n äänestyskäyttäytyminen ei muutu. Hän pyytää kysymään perussuomalaisten puheenjohtajalta Riikka Purralta, miten hän on nähnyt tilanteen.

– Nyt me toimimme niin kuin itse ajattelimme, että oli parhaaksi meidän omien äänestäjiemme kannalta.