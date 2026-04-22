22.4.2026 13:36 ・ Päivitetty: 22.4.2026 13:36
AFP: Libanon pyytää jatkoaikaa aselevolle – Hizbollahin ja Israelin yhteenotot jatkuneet
Libanon aikoo pyytää aselevolle kuukauden jatkoaikaa torstain neuvotteluissa. Libanonilainen virkamieslähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle.
Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoi keskiviikkona, että aselevon jonkinasteisesta jatkamisesta neuvotellaan jo. Hauras kymmenen päivän aselepo Israelin ja Libanonin välillä alkoi viime perjantaina, ja sen on määrä päättyä sunnuntaina.
Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa neuvotteluja Yhdysvalloissa Washingtonissa paikallista aikaa torstaina.
Neuvotteluja isännöi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Israelia neuvotteluissa edustaa lähettiläs Yechiel Leiter ja Libanonia lähettiläs Nada Hamadeh Moawad.
CNN:n mukaan myös muun muassa Yhdysvaltain Israelin-suurlähettiläs Mike Huckabee osallistuu neuvotteluihin.
ISRAELIN ulkoministeri Gideon Saar vetosi keskiviikkona jälleen Libanoniin ja penäsi maiden välistä yhteistyötä äärijärjestö Hizbollahin kukistamiseksi.
Hizbollahin poliittinen siipi on sanonut, että Libanonin pitäisi vetäytyä kokonaan suorista neuvotteluista Israelin kanssa. Hizbollah kuitenkin tukee aselevon jatkumista ja siihen liittyen Israelin vetäytymistä Etelä-Libanonista.
Israel ja Hizbollah ovat viime päivinä tulittaneet toisiaan aselevosta huolimatta.
LIBANON joutui mukaan Lähi-idän sotaan, kun Iranin tukema Hizbollah ampui maaliskuun alussa raketteja ja ohjuksia Pohjois-Israeliin. Israel vastasi maahyökkäyksellä Etelä-Libanoniin ja massiivisilla ilmaiskuilla ympäri Libanonia.
Israelin iskut ovat surmanneet Libanonissa yli 2 400 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Etelä-Libanonissa, mutta tuhannet ovat yrittäneet palata aselevon aikana.
