Aftonbladet: Ruotsi kiristää Nato-aikatauluaan

Ruotsissa selvitys maan turvallisuuspoliittisesta linjasta pyritään saamaan valmiiksi jo 13. toukokuuta mennessä, kertoo Aftonbladet-lehti. Aiempi määräaika oli toukokuun lopussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ajatuksen raportin aikaistuksesta vahvistaa ulkoministeri Ann Linde Ruotsin radion (SR) haastattelussa. Radion mukaan Linde esittelee ehdotuksen aikaistuksesta tänään iltapäivällä, kun kaikkien valtiopäiväpuolueiden edustajat kokoontuvat keskustelemaan turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

- Suomi on julkistanut oman analyysinsä ja on kova paine, että myös me Ruotsissa julkistaisimme omamme, Linde sanoi SR:n haastattelussa.

- Suomen tekemä valinta vaikuttaa turvallisuuspoliittisen ympäristöön, hän jatkoi.

Aftonbladetin lähteiden mukaan pääministeripuolue sosiaalidemokraattien johdon on määrä kokoustaa huomenna perjantaina lähes koko päivä Nato-kysymyksen tiimoilta. Lähteiden mukaan kyseessä olisi puolueen ensimmäinen perusteellisempi kokous Natosta.

Myös Ruotsin suurin oppositiopuolue maltillinen kokoomus on turvallisuusraportin aikaistamisen kannalla. Puolue lähetti aiemmin tässä kuussa ulkoministerille kirjeen, jossa toivottiin selvityksen valmistumista jo toukokuun puoliväliin mennessä. Näin mahdollinen jäsenyyshakemus Natoon saataisiin valmiiksi viimeistään toukokuun lopussa.

Maltillinen kokoomus haluaa myös, että selvitys laaditaan hallituksen esityksen muotoon.

- Näin ulkoministeri voisi ottaa jäsenhakemuksen mukaansa Naton päämajaan ulkoministerikokoukseen 6.-7. kesäkuuta, kokoomuksen kirjeessä visioidaan uutistoimisto TT:n mukaan.

50 prosentin kannatusraja rikki myös SVT:n Nato-kyselyssä

Ruotsin kokoomuksessa arvioidaan, että Suomi saattaa päättää Naton jäseneksi hakemisesta jo toukokuun puoliväliin mennessä.

Ruotsin television SVT:n tänään julkistamassa kyselyssä 51 prosenttia vastaajista kannattaa maan liittymistä sotilasliitto Natoon. Kyseessä on SVT:n Novuksella teettämissä kyselyissä ensimmäinen kerta, kun yli puolet vastaajista tukee Nato-jäsenyyttä.

Edellisessä, kuukausi sitten tehdyssä vastaavassa kyselyssä Nato-jäsenyyden kannalla oli 45 prosenttia vastaajista.

Tuoreessa kyselyssä ruotsalaisten Natoon liittymisen kannatus nousee peräti 64 prosenttiin, jos Suomi olisi jo päättänyt liittyä Naton jäseneksi. Tänään julkistettu kysely tehtiin sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) oli vieraillut Tukholmassa ja arvioinut Suomen tekevän Nato-päätöksensä muutamien viikkojen kuluessa.

Nato-jäsenyyteen kielteisesti suhtautuvien määrä laski SVT:n kyselyssä 24 prosenttiin vastaajista. Novuksen toimitusjohtajan Torbjörn Sjöströmin mukaan kielteisyys Natoa kohtaan on vähentynyt erityisesti sosiaalidemokraatteja äänestävien joukossa, missä yhä useammat ovat siirtyneet Naton vastustajien joukosta kannastaan epävarmojen leiriin.

Eilen julkaistussa Aftonbladet-lehden Nato-kyselyssä jäsenyyden kannattajia oli 57 prosenttia vastaajista.