Ahdistuksesta toivoon ja toimintaan

Jo kauan sitten innostuin maailmanparantamisesta. Albert Schweitzer oli teininuoruuteni idoli ja innoittajani. Hän oli kutakuinkin isoisäni ikäluokkaa. Marjatta Vehkaoja SDP:n kansanedustaja v. 1991-2003, Vaasa

Filosofian, teologian ja lääketieteen tohtorin suorittaneelle Schweitzerille kutsumus oli lähetystyössä. Hän oli myös taitava urkuri. Minua puhutteli Schweitzerin humanistisuus ja monialaisuus. Monet vertasivat hänen kirjoituksiaan Fransiscus Assisilaiseen. Schweitzer sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1952. Tuon tunnustuksen suuresta merkityksestä pääsin perille vasta paljon myöhemmin.

Albert Schweitzer palaa mieleeni nyt kun puhumme levottomuuksista maailmalla, pakolaisuudesta, kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Schweitzer tuumasi, että ’länsimainen yhteiskunta oli matkalla rappiotaan kohti, koska se oli hukannut olemassaolonsa eettisen perustan, (kaiken) elämän suojelemisen’. Ajattelen, että luonnon monimuotoisuus kuuluu myös tähän käsitteeseen.

Koen, että EU tosiaan on muuhun maailmaan nähden etuoikeutettujen kerho. Se joutuu hyvää tarkoittaen käymään valitettavasti ihmisarvoilla kauppaa ulkopuolisten kanssa. Toisten eettisten arvojen omaksumiseen tarvitaan aikaa, joskus useita sukupolvia. Kyse on evoluutiosta, ei revoluutiosta.

1970-luvulla innostuin Rooman Klubista. Se julkaisi 1972 teoksen ’Kasvun rajat’. Siinä arvioitiin maapallon kestokykyä ja luonnonvarojen kestävyyttä. Verrattiin maapallon resurssien (esim. uusiutumattomat mineraalit) kulutusta ja väestön kasvuvauhtia toisiinsa. Yhtälö näytti jo silloin hälyttävältä. Nämä samat haasteet meillä on tänäänkin. Lisähaasteena on vielä ilmastonmuutos. Eikä hyvältä näytä. Aina voi toki toivoa, että innovaatiot ja uudet teknologiat pelastavat. Varmaa on se, että tulevaisuus ei ole nykyisen kaltainen.

Maapallon väkiluku on nyt noin kahdeksan miljardia ja kasvu jatkuu, joskin aiempaa hillitymmin, ennustetaan. Monissa maissa syntyvyys on laskenut alle uusiutumistason. Vaikka väkiluku vähenisikin, riittääkö se pelastamaan planeetan lisääntyviltä ympäristökriiseiltä? Kuinka ja miten kulutustottumustemme tulisi muuttua, että maailmasta riittäisi kaikille?

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Olemme tottuneet turruttamaan omaatuntoamme sillä, että talouskasvu hoitelee hyvinvoinnin jakautumisen niin kotimaassa kuin maailman laajuisesti kutakuinkin siedettävästi. Vaikka rikkaat rikastuvat, rippeitä jää köyhillekin. Pohjoismainen hyvinvointimalli lupaa humaanisuudessaan enemmän. Älypuhelimet tuovat silmiemme eteen nyt salamannopeasti niin kurjuuden kuin luksuksen. Ihmiset pääsevät vertaamaan elinolojaan paremmin kuin koskaan ennen. Aktiivisimmat lähtevät liikkeelle. Näin jatkuu.

Kaikki työ tulevaisuuden haasteiden voittamiseksi on arvokasta. Maailmanparantajia tarvitaan aina. Ja heitä nyt on, todella paljon. Kokonainen kukkaniitty. On ollut ilo seurata innostuksen ihmeellistä ilmapiiriä. Minulla on täysi luottamus seuraavien sukupolvien arvoihin ja osaamiseen. Turvallinen olo. Ahdistus poissa.

