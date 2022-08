Ahmitko kaiken kirjoitetun Sanna Marin -kohusta? Siinä tapauksessa kannattaa lukea myös tämä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) niin sanottu bilettämiskohu on pyörinyt mediassa kohta viikon ajan, mutta josko loppu pian häämöttäisi. Anteeksikin on jo pyydetty ja tukea saatu. Rane Aunimo Demokraatti

Yksi keskustelun haaroista etenkin sosiaalisessa mediassa on painottunut siihen, miksei Marin kommentoi asiakysymyksiä.

Tjaa-a.

Marin on näet paitsi kommentoinut vanhoja myös esitellyt uusia avauksia, jos ne vain ovat jotakuta kiinnostaneet. Liian harvaa ovat, media mukaan lukien.

MARIN on tullut kameroiden eteen puhumaan kaikesta, mitä media on halunnut asioista tietää. Kysymyksiä on saanut esittää mistä vain media on halunnut häneltä kuulla.

Loppujen lopuksi media on lähes yksinomaan halunnut kuulla hänen ”bilettämisestään” ja siihen liittyvistä tempauksista, joista useimpiin Marinilla itsellään ei ole suoraan osaa eikä arpaa.

EI, NYT tarkoituksena ei ole kirjoittaa puolustuspuheenvuoroa, mutta muistuttaa, että asioista kyllä puhutaan, mutta lööppeihin eivät nouse avaukset TES-järjestelmän kehittämisestä, peruskoulusta tai esiopetuksesta, ja kyllä sen ymmärtää.

Kaupallisen median logiikka nyt vain toimii niin. Siihen ei ole vastaansanomista minulla tai Marinillakaan.

Mutta on silti epärehellistä väittää, etteikö Marin itse olisi halunnut puhua niistä oikeistakin asioista. Esimerkiksi Demokraatille pääministeri kommentoi Ukrainan sotaa ja pohdiskeli mitä Ukrainan voitto tarkoittaa.

– Määrittelen sen sillä tavalla, että se on Ukrainan, Ukrainan johdon, Ukrainan kansalaisten määriteltävissä ja heidän päätettävissään, minkälaisen rauhan he ovat valmiita hyväksymään. Meidän tehtävämme on totta kai tukea tässä prosessissa. Meidän tehtävänämme on antaa kaikki tuki ja apu, sekä määrätä hyvin voimakkaita pakotteita Venäjää vastaan, jotta ukrainalaisilla itsellään on mahdollisimman paljon liikkumatilaa päättää siitä, minkälaisen rauhan he hyväksyisivät.

Suomen suurlähettiläille Marin puhui Helsingissä muun muassa Venäjästä, Natosta ja siitä, että Suomi olisi voinut kuunnella Baltian maiden varoituksia paremminkin.

”Suhteissamme Viron kanssa avautuu nyt uusi sivu, jolle kirjoitetaan aiempaakin enemmän yhteisiä tavoitteita. Haluan rehellisesti myöntää, että olisimme voineet kuunnella tarkemmin ystäviämme Baltian maissa pitkin matkaa viime vuosikymmeninä, kun yhteisestä turvallisuudestamme ja Venäjästä on ollut kyse.”

SDP:n ministeriryhmän, puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokouksessa Lahdessa Marin puolestaan korosti tarvetta, että työehdot määräytyvät oikeudenmukaisella tavalla kaikille myös jatkossa.

”Jos osapuolten väliseen sopimiseen nojaavia, työntekijöiden asemaa turvaavia rakenteita rapautetaan, olemme me sosialidemokraatit valmiita tukemaan TES-järjestelmää ja reilun sopimisen edellytyksiä myös lainsäädännön keinoin. Näitä voisivat olla esimerkiksi alan edustavimman, ammattiliiton neuvotteleman työehtosopimuksen vahvistaminen yleissitovaksi TES:ksi, työehtosopimuksen jälkivaikutusten säätäminen laiksi ja luottamusmiehen aseman ja valinnan vahvistaminen kaikille työpaikoille.”

KAIKKI ESIMERKIT ovat viime päiviltä. Ja lisääkin olisi. Mutta Marin ei pääse päättämään itse, mistä media ja kansa haluavat puhua.

Jos muut haluavat puhua juhlimisesta, Marin jää puhumaan yksin TES-järjestelmästä.

Tai ei sentään ihan.