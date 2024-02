Ahtisaaren hautamuistomerkistä järjestetään suunnittelukilpailu – tällainen se on

Presidentti Martti Ahtisaaren hautamuistomerkistä järjestetään tänä keväänä suunnittelukilpailu. Kilpailun tulokset julkistetaan 13. toukokuuta. Kilpailun palkintoihin on varattu yhteensä 24 000 euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tavoitteena on saada ehdotuksia suomalaisilta ja Suomessa pysyvästi asuvilta ammattitaiteilijoilta hautamuistomerkiksi Hietaniemen hautausmaalle Helsinkiin. Hautamuistomerkki on tarkoitus toteuttaa suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Kilpailuehdotuksia voi jättää 12.2.-15.4.2024.

Muistomerkin on oltava aikaa ja luonnonoloja kestävä, ja sen on huomioitava vuodenaikojen vaihtelut. Sen luo voi myös tulla ja sen viereen, läheisyyteen ja sitä vasten on mahdollista asettaa kukkalaite tai seppele. Lisäksi muistomerkin on oltava kooltaan ja mittasuhteiltaan ympäristöönsä sopiva.

Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta tekijän henkilöllisyys voidaan päätellä.

KILPAILUN tuloksista päättää palkintolautakunta, jossa on yhdeksän valtioneuvoston kanslian asettaman muistomerkkitoimikunnan jäsentä sekä kaksi Suomen taiteilijaseuran nimeämää jäsentä.

Presidentti Ahtisaaren hautamuistomerkki on määrä paljastaa Martin päivänä 10. marraskuuta eli vuosi presidentin hautajaisten jälkeen.

Martti Ahtisaari (23.6.1937-16.10.2023) oli Suomen kymmenes presidentti. Hän toimi presidenttinä vuosina 1994-2000.

Hietaniemen hautausmaalle on haudattu Pehr Evind Svinhufvudia ja Kyösti Kalliota lukuun ottamatta kaikki edesmenneet Suomen presidentit.