Ahvenanmaan demilitarisointia koskeva oikeudellinen selvitys ei tule julki tänään

Ahvenanmaan demilitarisointia koskevaa oikeudellista selvitystä ei julkaista vielä tänään. Asiasta kertovat useat lähteet STT:lle. Lähteiden mukaan selvitys julkaistaan lähiaikoina, kun se on viimeistelty. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ahvenanmaalainen Ålands Radio kertoi eilen, että ulkoministeriön selvitys on valmistunut ja että osia siitä saatettaisiin julkaista jo tänään perjantaina.

Ahvenanmaan demilitarisointi tarkoittaa, ettei sotilaallinen läsnäolo maakunnassa ole sallittua ja ettei saaria saa linnoittaa. Selvityksessä käsitellään myös Venäjän Maarianhaminan-konsulaatin asemaa.

Ålands Radio kertoi eilen, että selvityksen sisällöstä olisi kerrottu jo ahvenanmaalaisille päättäjille.

Yksi STT:n lähteistä painottaa, että kyseessä on nimenomaan oikeudellinen selvitys, eikä se sisällä toimenpide-ehdotuksia. Ahvenanmaan demilitarisointia sitovat kansainväliset sopimukset ja tilanteen muuttaminen olisi lähteen mukaan juridisesti vaikeaa.

Yle kertoi kuukausi sitten, että ulkoministeriössä olisi päädytty siihen, että Suomen ei kannata yrittää purkaa Ahvenanmaan demilitarisointia eikä lakkauttaa Maarianhaminassa sijaitsevaa Venäjän konsulaattia.

Presidentti Sauli Niinistö vierailee Ahvenanmaalla perjantaina ja avaa Ahvenanmaan maakuntapäivien istuntokauden. Lisäksi hän keskustelee maakunnan edustajien kanssa Ahvenanmaan ajankohtaisista asioista.

Niinistö on kertonut pyytäneensä selvitystä Venäjän Ahvenanmaan-konsulaatin oikeudellisesta statuksesta. Niinistön mukaan kysymys on laajempi ja pohdittavaksi tulee, kuinka asia liittyy sopimukseen Ahvenanmaan demilitarisoinnista. Hän on nostanut esille Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen.