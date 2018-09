Tänä kesänä useampikin veteraanipoliitikko on ilmoittanut, ettei enää asetu ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Osa luopujista on kertonut syyksi politiikan muuttumisen, pinnallistumisen ja keskinäisen ohitsepuhumisen; politiikan varjopuolet on nostettu keskiöön. Huoli on aiheellinen, mutta keskustelusta syntynyt mielikuva ei ole lähelläkään koko totuutta.

Aidot erimielisyydet eivät ole sama asia kuin ohitsepuhuminen ja hallituksen arvostelu huonon valmistelun tai epäoikeudenmukaisiksi koettujen päätösten takia. Se ei ole ilkeyttä, vaan se johtuu arvojen erilaisuudesta. Politiikassa on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon eturistiriitoja ja myös puolueiden väliset erot ovat ehkä edellisiä vaalikausia paremmin tulleet esiin. Itse pidän sitä äänestäjien kannalta hyvänä.

Lisäksi on sanottava, että linjaristiriidoista huolimatta politiikassa on mielestäni kosolti myös hyvää henkeä ja ihmisten välistä yhteistyötä. Päättäjien perusviritys on kuitenkin suurimmalla osalla yhteisten asioidemme hyvässä hoitamisessa.

Olin tällä linjalla silloin, kun oma puolueeni on ollut oppositiossa, mutta myös silloin, kun olemme olleet hallituksessa.

Oman kokemukseni perusteella hallitus- oppositiorintaman yli tehtävä yhteistyö on heikentynyt, koska sitä on rakenteellisesti rapautettu – ei ehkä tahallisesti.

Aiemmin pidettiin viisaana valmistella suuret, yli vaalikausien ulottuvat, koko yhteiskuntaa koskevat uudistukset laajapohjaisesti sekä varmistettiin uudistusten jatkuvuus ja riittävän laaja konsensus. Tästä irtauduttiin esimerkiksi sote-uudistussa. Jäljet ja vaikeudet puhuvat puolestaan. Aiemmin oli myös selvää, ettei vaalijärjestelmää tai muita demokratian kivijalkoja yksipuolisesti muutettu kulloinkin vallassa olevien puolueiden toimesta, vaan muutokset tehtiin laajassa yhteisymmärryksessä.

Aito parlamentaarinen valmistelu saattaa olla hitaampaa, eivätkä aikaansaadut tulokset ja uudistukset ehkä ole kaikkien mielestä riittävän radikaaleja tai pitkälle vietyjä, mutta pienessä maassa kannattaa silti mielestäni mieluiten turvata jatkuvuus ja laaja osallisuuden kokemus.

Olin tällä linjalla silloin, kun oma puolueeni on ollut oppositiossa, mutta myös silloin, kun olemme olleet hallituksessa. Opposition tärkeä tehtävä on tehdä kriittisiä huomioita ja sitten aikanaan, kun itsellä on tahtipuikko ja mahdollisuus toimia, tehdä paremmin. SDP on vaalinut parlamentaarista yhteistyötä ja sopimusyhteiskuntaa. Tämän ajatuksen ympärille on hyvä rakentaa myös tuleva toimintamme ja mahdollisen hallitusvastuun kivijalka.