Ainakin pariin seikkaan uskaltaa jo kiinnittää tarkemmin huomiota, kun eduskuntavaaleista on kulunut puoli vuotta

Eduskuntavaaleista on nyt puoli vuotta ja Ylen tuoreinta kannatuskyselyä on mielekästä verrata huhtikuun vaalien tulokseen. Rane Aunimo Demokraatti

Tänään julkaistun gallupin mukaan mieleisensä hallitusohjelman saanut kokoomus on palannut vaalien mukaiselle paikalleen kyselyn kärkeen. Kokoomusta kannattaa nyt 21,5 % vastaajista, joten sen suosio on jopa noussut eduskuntavaalien 20,8 % tasolta.

Kesän rasismikohun keskellä kokoomus kyykkäsi alle 20 prosenttiin vain tilapäisesti. Nyt se toteuttaa unelmiensa ohjelmaa työelämämullistuksineen niin suoraviivaisesti kuin se on meikäläisessä politiikassa mahdollista.

Tulevat leikkaukset eivät kohdistu sen kannattajiin, ja puolue kiittää. Mikään välitön ei uhkaa kokoomuksen kannatusta.

YKSITTÄISTEN kyselyiden suurehkoistakaan muutoksista ei kannattaisi kenenkään tehdä niin suoria johtopäätöksiä kuin on tapana. Media takoo pitkälle vietyjä otsikoita ja poliitikot kannattajille suunnattuja tsemppiviestejä liikahduksista, jotka usein kumoutuvat tai ainakin tasoittuvat jo seuraavassa kyselyssä.

Viestintälogiikka ehkä toimii mutta tulkintaketju huonommin.

Tutkimuslaitokset korostavat mieluummin trendiä. Se on voimakkain perussuomalaisilla, jonka kannatus on tullut alas jo neljässä peräkkäisessä gallupissa. Samalla puolue on pudonnut vaalien 20 prosentin tasolta 17,5 prosenttiin.

Perussuomalaisten tilanteessa kaksi merkittävää kehityskulkua yhdistyy: trendi ja muutos vaaleihin. Tiettyä samankaltaisuutta Soinin aikaan siis näkyy, mutta Purran puolue on toisenlainen ja kestää luultavasti paremmin hallituksen oikeistolaista politiikkaa.

Marinin hallituksen aikana nähtiin, minkälaisia haasteita hallituksen yhden puolueen vahvistuminen muiden heikentyessä voi aiheuttaa.

SDP:N kannatus käväisi kesän hallituskriisin päätteeksi liki 23 prosentissa ja sitä voinee tulkita, että osin ilman omaa ansiotaan. Kun hallitus sai rivinsä ruotuun, SDP on pudonnut kahdessa Ylen tuoreemmassa kyselyssä hieman alle 21 prosenttiin.

Kannatus on siis laskussa, mutta se on edelleen prosenttiyksikön korkeammalla kuin kevään vaaleissa. Ylen gallupin taustaaineiston mukaan SDP:n kannatus olisi kääntynyt taas nousuun kyselyjakson lopulla ilmeisesti paljon julkisuutta saaneiden työelämäkiistojen siivellä.

SDP:n ajatukset työmarkkinoista ja säästötarpeista saavat syksyn aikana ainakin näkyvyyttä, joten ainakaan siitä ei tule mikään jäämään kiinni.

SUHTEELLISESTI kovinta nousua ovat tehneet vasemmistoliitto ja vihreät, sillä kummankin kannatus oli vaaleissa noin 7 prosenttia, mutta Ylen tuoreessa kyselyssä vasemmistoliiton suosio ylsi jo liki 10 prosenttiin ja vihreidenkin yli yhdeksään.

Molempien kannatusnousu oli jyrkkää nimenomaan viimeisimmässä gallupissa, joten seuraisin heidän kannatuksensa kehitystä vielä tietyllä maltillisuudella. Puolueiden johto riemuitsee tietysti välittömästi.

Erästä seikkaa voi kuitenkin jollain huomioarvolla osoittaa: hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on nyt heikompi kuin kertaakaan aiemmin ja vain kokoomuksen kannatus on suurempi kuin eduskuntavaaleissa.

