Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut syöksytulvissa New Yorkissa

Yhdysvalloissa New Yorkin kaupungissa ainakin seitsemän ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa syöksytulvissa, kertoo poliisi. Kansallisen sääpalvelun NWS:n mukaan New Yorkin keskuspuistossa oli satanut vettä yhden tunnin aikana 80 millimetriä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trooppiseksi matalapaineeksi heikentynyt hirmumyrsky Ida on tuonut mukanaan pahoja tulvia New Yorkin kaupunkiin ja muuallekin Yhdysvaltojen koillisosiin. New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul on julistanut osavaltioon hätätilan.

Syöksytulvien vuoksi ihmisiä on evakuoitu muun muassa New Yorkin metroasemilta, kertoo uutiskanava CNN.

Ida saapui Yhdysvaltojen eteläosiin sunnuntaina toiseksi voimakkaimpana neloskategorian hirmumyrskynä.