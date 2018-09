”Aion kuivattaa suon, mutta suo taistelee vastaan” – Trump vaatii New York Timesia paljastamaan itseään arvostelleen kirjoittajan henkilöllisyyden

New York Times julkaisi korkealla Yhdysvaltain hallinnossa työskentelevän henkilön nimettömän kirjoituksen, jossa väitettiin hallinnon virkamiesten estävän aktiivisesti Trumpia toteuttamasta haitallisimpia pyrkimyksiään.

Kirjoittaja mainitsi esimerkiksi haitallisista tavoitteista muun muassa Trumpin vapaakaupan vastaisen asenteen, diktaattorien ja autoritääristen johtajien ihailun, journalismin vastaiset hyökkäykset ja arvostuksen puutteen liittolaismaita kohtaan.

Trump kyseenalaistaa Twitterissä nimettömän kirjoittajan olemassaolon mutta toteaa, että mikäli taustalla on todellinen henkilö, lehden tulee kertoa hänen henkilöllisyytensä ”kansallisen turvallisuuden nimissä”.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018