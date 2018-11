Airiston Helmen tutkinnassa takavarikoidut noin 3,5 miljoonaa euroa pysyvät poliisilla

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti keskiviikkona, että Airiston Helmi -tutkinnassa takavarikoidut noin 3,5 miljoonaa euroa pysyvät poliisin takavarikossa.

Sen sijaan oikeus päätti palauttaa yhtiön takana olevalle 54-vuotiaalle venäläismiehelle kaksi sormusta. Muilta osin hänen vaatimuksensa takavarikon kumoamisesta hylättiin.

Poliisi takavarikoi syyskuussa Turun saaristossa mittavassa operaatiossa Airiston Helmen tiluksilta rahaa sekä valtavan määrän asiakirjoja ja dataa.

Poliisi on kertonut, että Airiston Helmi -yhtiötä koskevassa rikostutkinnassa on kyse usean miljoonan rahanpesuepäilystä. Yrityksen epäillään myös käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.

Rahanpesurikosta ei voi olla ilman esirikosta, josta rahat on saatu. Tutkinnanjohtaja Tomi Taskila ei kommentoi tutkintaa esirikoksen osalta.

– Kyllä ne rikosepäilyt ovat ihan validit olleet, kuten käräjäoikeuskin ratkaisussaan toteaa. Se on sitten esitutkinnassa selvitettävä asia, saadaanko näyttöä siitä, että rahat on kytkettävissä johonkin rikolliseen toimintaan, Taskila sanoo STT:lle.

Poliisi epäilee rahojen alkuperää laittomaksi. Taskila sanoo, että epäilty rikollinen toiminta on tapahtunut ulkomailla.

Jutussa on vangittu kaksi ihmistä verorikoksista epäiltynä, eikä 54-vuotias venäläismies ole vangittujen joukossa. Venäläistä epäillään poliisin mukaan törkeästä rahanpesusta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.

54-vuotiaan venäläismiehen lakimiehenä toimivan Kari Uotin mukaan rahoilla on laillinen alkuperä.

Uotin mukaan rahat on nostettu venäläismiehen omilta tileiltä. Sille, miksi joku pitää kolmea miljoonaa käteistä kiinteistössään, ei ole Uotin mukaan sen ihmeellisempää selitystä kuin varakkaan henkilön tapa toimia.

Esimerkiksi lvi-bisneksessä Venäjällä mukana oleva venäläismies on Uotin mukaan vähintäänkin monikymmenmiljonääri. Uoti ei kertomansa mukaan tiedä, missä venäläismies on tällä hetkellä.

STT–JECATERINA MANTSINEN, OLLI-PEKKA PAAJANEN