Äitiyspakkauksen pallo tulee todeksi vuonna 2026 – tämä pallosta tiedetään nyt

Jo kesällä puhutti hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan äitiyspakkaukseen on tulossa pallo. Johannes Ijäs Demokraatti

Kelan äitiyspakkauksen suunnittelija Veera Petäjä kertoo nyt Demokraatille, että kirjaus on muuttumassa todeksi, sillä pallo lisätään vuoden 2026 äitiyspakkauksen tarjouspyyntöön.

Petäjän mukaan vielä ei ole tiedossa, minkälainen pallo äitiyspakkaukseen tulee. Hän sanoo, että asiassa konsultoidaan asiantuntijoita. Koska kohderyhmänä ovat pienet vauvat, pallon turvallisuus ja hyödyllisyys on selvitettävä Petäjän mukaan tarkoin.

– Jos vain kovalla kiireellä pyytäisimme pallosta tarjouksia, emme ehtisi riittävästi perehtyä kaikkiin asioihin.

– Meillä on tällä hetkellä jo käynnissä vuoden 2025 äitiyspakkauksen kilpailutus, joten pallo ei ehtinyt tälle kierrokselle mukaan. Pian aletaan valmistella vuoden 2026 äitiyspakkauksen kilpailutusta, johon tämä sitten aikanaan lisätään kun tietoa on saatu kerättyä lisää.

– Olemme keskustelleet turvallisuusasioista, pallon ominaisuuksista, kuten esimerkiksi koosta ja materiaalista sekä palloon liittyvistä muista mahdollisista ominaisuuksista. Tietysti paljon määrittää se, mitä meille tarjotaan. Mahdotonta ennustaa, mitä yritykset aikanaan tarjoavat.

Myös äitiyspakkauksen tulevien vaatteiden osalta määritellään tarkkaan niiden ominaisuudet. Samaa koskee siis myös palloa, mutta tarkkoja vaateita pallon ominaisuuksista ei vielä tiedetä.

– Koska kyseessä on lelu, sitä koskee ihan oma lainsäädäntönsä, Petäjä toteaa.

HALLITUSOHJELMA pyrkii tukemaan pallolla äitiyspakkauksessa perheiden liikunnan edistämistä.

Petäjä ei osaa vastata, onko kyseessä silkka lelupallo vai esimerkiksi jonkin urheilulajin palloa muistuttava pallo. Hän muistuttaa, että äitiyspakkaus on tarkoitettu vastasyntyneiden lasten tarpeisiin ja pallon pitäisi soveltua hyvin pienelle lapselle.

Laissa todetaan, että Kansaneläkelaitos määrää avustuksen saajan ja vastasyntyneen lapsen tarve huomioon ottaen äitiyspakkauksen sisällöstä.

– Julkisen keskustelujen perusteella pallolla on tarkoitus edistää perheiden liikkumista ja lasten liikkumista. Täytyy huomioida äitiyspakkauksen tarkoitus, se on tarkoitettu juuri elämänkohtaan, jossa vauva syntyy.

Äitiysavustukseksi voi valita joko äitiyspakkauksen tai 170 euron verottoman rahasumman. Rahamäärä on kiinteä eikä se Kelan tietojen mukaan ole nousemassa.

Demokraatti kysyikin Kelasta, onko pallon tulo äitiyspakkaukseen vain positiivinen asia vai tarkoittaako se sitä, että joudutaan jättämään vastaavasti jotakin muuta tärkeää äitiyspakkauksesta pois.

– Kun uusia tuotteita, kuten nyt pallo, tulee ottaa mukaan, joudumme totta kai miettimään, mitä kaikkea rahalla pakkaukseen saa. Joten voi sanoa, että joudumme ehkä jättämään jotain muuta pois. Mehän Kelassa seuraamme tarkkaan äitiyspakkauksesta saatavia palautteita ja teemme myös kattavia kyselyitä äitiyspakkauksen saaneille asiakkaille. Ja siltä pohjalta lähdemme aina miettimään tarjouspyyntöä, mitä asiakkaat kaipaavat äitiyspakkaukseen, mitkä tuotteet on koettu hyödyllisemmiksi ja mitkä ei. Äitiyspakkaukseen ollaankin hyvin tyytyväisiä kyselyjemme mukaan, Kelan perhe-etuuksien etuuspäällikkö Johanna Aholainen vastaa.

Veera Petäjä pohtii, että ihan yleiselle pakkauksen arvonkorotukselle voisi olla tarvetta. Pakkauksessa on yli 20 tuotetta vähemmän kuin mitä esimerkiksi 3-4 vuotta sitten, koska yleinen hintojen nousu on ollut niin voimakasta.

– Totta kai olemme kiinnittäneet myös enemmän huomiota siihen, että tuotteet olisivat pitkäikäisiä ja laadukkaita. Ei ole ekologisesti kestävää ostaa heikkolaatuisia tuotteita, Petäjä toteaa.

AHOLAINEN pohtii, että vielä ei voi sanoa, laskeeko muiden tuotteiden määrä pakkauksessa pallon myötä.

– Riippuu ihan siitä, millä hinnalla tuotteita pakkaukseen saadaan. Teoriassa tuotteiden määrä voi myös kasvaa, riippuen siitä minkä hintaisia tarjouksia saamme. Äitiyspakkauksen hankinnassa painotamme laatua, emme niinkään hintaa.

Siihen Aholainen ei osaa vastata, miten tärkeitä esimerkiksi pakkauksen vaatteet voivat olla pienituloisille.

– Tästä itsellä ei ole tuloluokitttain tietoa. Toki voimme päätellä, että lapsiperheköyhyyden lisääntyessä pakkaus on entistä tärkeämpi ja keskeinen apu vauvan syntyessä.

Äitiysavustuksen arvo nousi 30 euroa 170 euroon vuonna 2018.

– Tämän jälkeen inflaatio on kuitenkin kurittanut pakkausta rajusti ja kyllä tarvetta olisi nostaa pakkauksen arvoa. Tuotteiden määrä on laskenut rajusti viime vuosina. Toki osasyynä tässä on inflaation lisäksi laadun painottaminen hinnan sijaan. Inflaatio toivottavasti talttuu ja saamme turvattua pakkaukseen jatkossakin perustarvikkeet, Aholainen toteaa.

Vaikka äitiyspakkauksessa olisi tarvetta monille asioille, Aholainen toteaa, että sinänsä kannustaminen liikkumiseen perheen kesken on tärkeä ja kannatettava asia.

Kuten Petäjä myös Aholainen vahvistaa, että vielä ei tiedetä, millainen pallo äitiyspakkaukseen tulee.

– Kela tekee tässä yhteistyötä Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ja esimerkiksi fysioterapeuttien kanssa. Mehän emme voi valita pakkaukseen mitä tahansa palloa vaan pallon tulee olla sellainen, ettei siitä irtoa mitään vauvan suuhun, väriaineita, pallon tulppaa tai muuta. Äitiyspakkaushan on tarkoitettu vauvoille ja jokaisen tuotteen tulee olla turvallinen vauvoille, jotka maistelevat kaikkea. Vaikkakin sitä tosiasiassa käytettäisiin vasta taaperoiässä.