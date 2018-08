”Epäoikeudenmukaista ja järjetöntä!” – ajaako hallitus työpajatoiminnan alas Suomessa?

Valtionministeri Orpon ja hallituksen alustavasta budjettiesityksestä oli unohdettu vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset ja erityisesti nuoret. Hallitus puhuu kauniisti työpajoista ja niiden merkityksestä nuorille, mutta käytännössä se ajaa alas työpajatoiminnan Suomesta.

Työpajojen piirissä on vuosittain noin 20 000 nuorta ja 10 000 aikuista. Niiden toiminta on erittäin vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Toiminta perustuu monialaiseen yhteistyöhön työllisyys-, koulutus-, nuoriso- ja sote-palveluiden välillä. Nämä räätälöidään työpajoissa nuoren tarpeiden mukaisesti. Tulevaisuudessa tämä on lähes mahdotonta, jos maakunta-, sote-, ja kasvupalvelulaki hyväksytään esitetyissä muodoissa.

Ongelmana on, että kasvupalvelu-uudistuksen myötä kunnat ja maakunnat tai niiden sidosryhmät eivät voi toimia kasvupalvelujen tuottajina. Tämä vaikuttaa myös työpajojen toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 265 työpajasta arviolta 5–7 pystyy tulevaisuudessa jatkamaan toimintaa.

Todennäköistä on, että vaikeimmassa asemassa olevat työttömät jäävät palveluiden ulkopuolelle. Kuka huolehtii jatkossa näiden ihmisten kuntoutuksesta, valmennuksesta ja työllistämisestä?

Kasvupalvelu-uudistus avaa TE-palvelut kilpailulle, joka suosii yksityisiä palveluntuottajia. Järjestöjen mahdollisuutta tarjota palveluja on vaikeutettu, joten markkinat ja palvelutuotanto tulevat keskittymään muutamalle kotimaiselle ja kansainvälisille yritykselle, joiden tärkein tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Se vaikuttaa siihen, minkälaisia palveluja ja keitä asiakkaita yritykset valikoivat itselleen. Todennäköistä on, että vaikeimmassa asemassa olevat työttömät jäävät palveluiden ulkopuolelle. Kuka huolehtii jatkossa näiden ihmisten kuntoutuksesta, valmennuksesta ja työllistämisestä?

Nyt työpajoissa tarjotaan työtoimintaa, koska palveluntuottajia ei ole Suomessa riittävästi. Jatkossa kunnalliset työpajat eivät saa tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa.

Ei ole tietoa, miten työpajojen rahoitus turvataan, jos niiden halutaan toimivan Suomessa. Rahoitus siirtyy maakunnille, mutta hämmentävää on, että valtio maksaa maakunnille passiivisuudesta eli rahoituksen kriteerinä on työttömien työnhakijoiden määrä, työttömyysaste ja yritysten toimipaikat. Tämä ei kannusta panostamaan vaikeimmassa asemassa olevien palveluihin. Nuoria syrjäytyy herkemmin, pahoinvointi ja toimettomuus lisääntyvät. Tämä johtaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen ja kustannusten kasvuun. Epäoikeudenmukaista ja järjetöntä! Asia pitää korjata, kun demarit pääsevät hallitukseen!