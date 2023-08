Ajatushautomo arvioi: Putin lähes varmasti määräsi ampumaan Prigozhinia kuljettaneen lentokoneen alas

Venäjän siviili-ilmailuviranomaisen Rosaviatsijan mukaan Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhin oli keskiviikkona maahan syöksyneessä koneessa, jonka kaikki matkustajat kuolivat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rosaviatsija julkisti kaikkien seitsemän koneessa olleen matkustajan nimet. Prigozhinin lisäksi listalla oli myös Wagnerin kakkosmiehen, Dmitri Utkinin, nimi. Eri lähteissä kerrotaan koneessa olleen myös muita Wagneriin liittyviä henkilöitä ja taistelijoita.

Myös Wagneriin kytköksissä olevalla GreyZone-nimisellä Telegram-kanavalla kerrottiin Prigozhinin kuolleen.

- Wagner-ryhmän johtaja, Venäjän sankari ja todellinen isänmaan patriootti Jevgeni Viktorovitsh Prigozhin on kuollut Venäjän petturien toimien seurauksena. Mutta helvetissäkin hän on paras! Kunnia Venäjälle, kanavalla sanottiin.

Koneessa oli seitsemän matkustajaa ja kolme miehistön jäsentä. Venäläisviranomaiset vahvistivat venäläiselle uutistoimisto Interfaxille kymmenen ruumiin löytyneen koneen maahantörmäyspaikalta, kertoo New York Times.

Eilen illalla oli aluksi pitkään epävarmaa, oliko Prigozhin todella turmakoneessa huolimatta siitä, että hänen nimensä löytyi matkustajalistalta. Hänen muun muassa arveltiin olleen toisessa koneessa, joka oli kääntynyt takaisin lentokentälle.

Illalla viranomaiset kuitenkin vahvistivat hänen olleen turmakoneessa. Viranomaisten mukaan Prigozhin oli Moskovasta Pietariin matkalla olleessa yksityiskoneessa, joka syöksyi alas lähellä Kutshenkinon kylää Tverin alueella Moskovan tuntumassa. Venäjän ilmailuviranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta.

AJATUSHAUTOMO Institute for the Study of War (ISW) kirjoitti viimeisimmässä raportissaan illalla Suomen aikaa, että venäläislähteissä olisi näytetty videokuvia, joissa venäläinen ohjus näyttää osuvan lentokoneeseen. ISW:n mukaan myös ”sisäpiirilähde” kertoi S-300 -ilmatorjuntaohjuksen iskeytyneen koneeseen.

ISW uskoo myös, että Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi ”lähes varmasti” ampumaan Prigozhinia ja muita Wagnerin keskushenkilöitä kuljettaneen koneen alas, ellei toisin todisteta.

ISW:n mukaan on erittäin epätodennäköistä, että Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu tai armeijan päällikkö, kenraali Valeri Gerasimov olisivat voineet murhata Prigozhinin ilman Putinin määräystä.

ISW oli aiemmin arvioinut, että Putin jättäisi Prigozhinin henkiin, jotta välttäisi kaksi kuukautta sitten Prigozhinin johdolla kapinaan nousseiden Wagner-joukkojen suututtamisen.

TURMAHETKEN jälkeen Putin puhui toisen maailmansodan Kurskin taistelun vuosipäivätapahtumassa. Hän ei maininnut tapahtunutta puheessaan.

Valko-Venäjän maanpaossa oleva oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja sanoi sosiaalisen median päivityksessään, ettei Prigozhinia jäätäisi kaipaamaan Valko-Venäjällä.

- Hän oli murhaaja, ja hänet tulisi muistaa sellaisena, Tsihanouskaja sanoi.

Ukrainan presidentin avustaja Myhailo Podoljakin mukaan koneen maahansyöksy on signaali Putinilta Venäjän eliitille.

MYÖS Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi uutista.

- En tiedä varmasti, mitä tapahtui, mutta en ole yllättynyt. Venäjällä ei tapahdu paljoakaan sellaista, jonka takana Putin ei ole. Mutta en tiedä tarpeeksi, jotta voisin kertoa vastauksen, Biden sanoi.

Prigozhinin olinpaikka oli ollut epävarma siitä lähtien, kun Wagner-joukot aloittivat kapinan Venäjän asevoimia vastaan kesäkuun 23. päivänä.

Maanantaina Wagneriin linkittyneillä Telegram-kanavilla levisi video, jossa Prigozhin vaikutti olevan jossain päin Afrikkaa.

Wagner-joukot ovat sotineet Ukrainan lisäksi muun muassa useissa Afrikan maissa.