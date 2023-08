Ajatushautomo: Vaatimukset Ukrainan joukkojen keskittämisestä yhdelle hyökkäyssuunnalle ongelmallisia

Ukrainan vastahyökkäyksen heikko eteneminen johtuu isoilta osin joukkojen huonosta sijoittelusta rintamalla, arvioivat yhdysvaltalaiset ja länsimaalaiset viranomaiset New York Times -lehdelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vastahyökkäyksen päätarkoitus on katkaista Venäjän huoltoreitti Etelä-Ukrainaan katkaisemalla maayhteys Venäjän ja Krimin niemimaan välillä.

Ukrainalaiskomentajat ovat kuitenkin jakaneet joukkoja melko tasaisesti itään ja etelään, arvioivat viranomaiset.

Viranomaisten mukaan Bahmutin ja muiden idän kaupunkien lähistöllä on enemmän ukrainalaisjoukkoja kuin strategisesti tärkeämpien Melitopolin ja Berdjanskin lähistöllä etelässä.

Bahmutin alueella on yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan suuri määrä joukkoja, joilla voisi yrittää jopa vallata koko alueen takaisin. Siitä aiheutuisi kuitenkin isoja tappioita vailla suurempia strategisia hyötyjä.

Ukraina on edennyt etelässä ainakin yhden Venäjän puolustuslinjan tason läpi viime päivinä ja on lähellä Robotynen kylän valtaamista, viranomaiset arvioivat.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tilannekatsauksessaan, että Robotynen alueen lähellä sijaitseva Venäjän toinen puolustuslinja voi olla ensimmäistä heikommin puolustettu.

Jo kuukauden päästä mahdollisesti alkavat syyssateet ovat hidastamassa vastahyökkäystä.

VAATIMUKSET Ukrainan joukkojen keskittämisestä yhdelle hyökkäyssuunnalle ovat ISW:n arvion mukaan ongelmallisia.

Muilla rintamalinjoilla olevat ukrainalaisjoukot pakottavat ajatushautomon mukaan venäläisjoukkoja pysymään puolustusasemissa, jolloin niitä ei pystytä siirtämään vahvistuksiksi torjumaan Ukrainan hyökkäystä päähyökkäyssuunnasta.

New York Timesin mukaan Yhdysvaltalaiseen sotaoppiin kuuluu resurssien keskittäminen yhdelle päärintamalle, vaikka se johtaisikin heikompaan menestykseen muilla rintamilla. Ukraina ja Venäjä taas toimivat Neuvostoliiton aikaisten sotaoppien mukaisesti, mihin kuuluu muun muassa joukkojen ja varustuksen tasainen jakautuminen kaikille osastoille.

Lehden mukaan yhdysvaltalaisviranomaisten arviota voi vääristää se, ettei nykyinen Yhdysvaltain upseeristo ole kokenut vastaavanlaisen mittakaavan sotatoimia.

Yhdysvaltain nykyhallinto on myös kieltänyt maan asevoimien korkeampien upseerien vierailun Ukrainassa turvallisuussyistä ja Venäjä-jännitteiden lieventämiseksi.

MOSKOVASSA lennokki on osunut rakennusvaiheessa olevaan rakennukseen, sanoo kaupungin pormestari Sergei Sobjanin Telegram-kanavallaan.

Venäläisen uutistoimisto RIA Novostin mukaan Moskovan luoteisosan pilvenpiirtäjistä tunnetulta liikekeskusalueelta olisi kuulunut räjähdys, jonka jälkeen alueelta olisi noussut savua.

Sobjaninin mukaan lennokki-isku rikkoi ikkunalaseja viereisistä rakennuksista, mutta alustavien tietojen perusteella iskuista ei ole aiheutunut uhreja.

Venäjän puolustusministeriö sanoi pudottaneensa kaksi muuta lennokkia. Toinen lennokki putosi Moskovasta länteen sijaitsevassa Mozhaiskin piirissä ja toinen Himkin kaupunkipiirissä Moskovan alueen luoteisosassa.

Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan lentoliikenne on keskeytettiin Moskovan kentillä.

Moskovaan on viime viikon aikana tehty lennokki-iskuja lähes päivittäin.

UKRAINAN viranomaisten mukaan kolme ihmistä on kuollut Venäjän tykistöiskussa Ukrainan itäosassa tiistai-iltana. Iskuja tehtiin kahteen kylään Lymanin kaupungin lähellä Donetskin alueella.

Donetskin alueen sotilashallinnon päällikkö Pavlo Kyrylenko kertoi Telegram-kanavallaan kolmen ihmisen kuolleen ja yhden haavoittuneen Torsken kylässä. Lisäksi yksi ihminen haavoittui Zakitnessa.

Viranomaisten mukaan iskussa kuolleet olivat 63-88-vuotiaita, jotka istuivat penkillä kun tykistöammukset osuivat.

Lymanin kaupunki sijaitsee Donetskin alueella lähellä Harkovan ja Luhanskin alueiden rajoja.

Lisäksi toisessa Venäjän iskussa Ukrainan koillisosassa Venäjän rajan tuntumassa Seredyna-Budassa neljä ihmistä haavoittui, kertoi sotilasviranomainen Facebookissa. Seredyna-Buda sijaitsee Sumyn alueella.

Elias Peltonen, Ville Väänänen/STT