Ajokortin voi pian saada mobiiliversiona

Uusi mobiiliajokortti on tulossa sovelluskauppoihin ladattavaksi alkuvuonna, näillä näkymin tammikuun aikana, arvioidaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Mobiiliajokorttia voisi käyttää perinteisen ajokortin sijasta Manner-Suomen alueella, tällä tietoa helmikuun alusta lähtien.

– Kansainväliseen käyttöön mobiiliajokortti ei vielä kelpaa, sanoo yksikön päällikkö Simo Karppinen Trafista.

Sähköisen ajokortin käyttöönotto sai keskiviikkona vihreää valoa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalta. Suuren salin odotetaan hyväksyvän lakimuutoksen parin viikon sisällä. Hallituksen suunnitelmana on, että perinteisen ajokortin voisi korvata mobiiliajokortilla helmikuun alusta lähtien.

Mobiiliajokortti on maksuton ja sen hankkiminen on vapaaehtoista. Se avataan Autoilija-nimisellä sovelluksella. Sovelluksesta voi katsella myös omien omistuksessa tai hallinnassa olevien ajoneuvojen tietoja, kuten seuraavaa katsastusaikaa ja ajoneuvoverotietoja. Lisäksi sovelluksesta voi saada muistutusviestin ajokortin uusimisesta.

– Olemme koko ajan viimeistelemässä laajaan julkaisuun valmista sovellusta, Karppinen kertoi STT:lle keskiviikkona.

Mobiiliajokorttia on testattu viime vuoden lopusta lähtien. Testikäyttäjiä on ollut keväästä lähtien ainakin 3 000, Trafista kerrotaan. Karppisen mukaan testiryhmä on ollut aktiivinen ja kehitysideoita tullut paljon.

– Pääosin sovellukseen on oltu todella tyytyväisiä. Mielestäni mitään sovelluksen toimintalogiikkaan liittyviä isoja ongelmia ei ole ilmennyt.

Tulevaisuudessa sovellukseen on tarkoitus saada lisätoimintoja: esimerkiksi mahdollistaa eri ajoneuvojen teknisten tietojen haku rekisteritunnuksen perusteella sekä muistutukset katsastuksesta tai veron maksamisesta. Näitä toimintoja sovelluksessa ei vielä alkuvaiheessa tarjota.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mukaan vielä tarvitaan lisäarviointia, jos mobiiliajokortti halutaan saada käyttöön viralliseen henkilöllisyyden todistamiseen niin kuin passi tai virallinen henkilötodistus.

