Akava Works: luottamus tulevaisuuteen on vahva – huolta tuo kuitenkin korona ja hintojen nousu

Tuore Akava Works –talousennuste arvioi, että kokonaistuotanto kasvaa 2,7 prosenttia vuonna 2022. Yritysten ja kotitalouksien luottamus tulevaisuuteen on vahva, mutta sitä koettelevat kuitenkin arvaamaton koronapandemia ja kallistuvan energian vauhdittama hintojen nousu. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Suomen kokonaistuotanto elpyi vuoden 2021 toisella neljänneksellä jopa kovia odotuksia vahvemmin ja ylitti silloin pandemiaa edeltäneen tuotannon määrän. Nousu jatkui melko ripeänä myös kolmannella neljänneksellä. Tämän vahvan jakson ansiosta arvioimme, että Suomen talouskasvu yltää 3,5 prosenttiin vuonna 2021. Talouskehitykseen liittyvien riskien vuoksi vuoden 2022 kasvuarvio on laskettu 2,7 prosenttiin, korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen arvioi tiedotteessa.

Heikentynyt tautitilanne Euroopassa, uusi koronaviruksen muunnos ja rajoitusten tiukentuminen lisäävät yritysten ja kotitalouksien epätietoisuutta siitä, miten vuoden 2022 alkupuoliskoa eletään.

– Koronan kanssa on jo opittu elämään, mutta varovaisuus lisääntyy. Tästä kärsivät todennäköisesti samat palvelualat kuin aiemminkin eli matkailu, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus ja kulttuuri, Sorjonen toteaa.

Suomen kuluttajahintojen nousu vauhdittui syyskuussa 2,5 prosenttiin ja lokakuussa edelleen 3,2 prosenttiin.

– Tällaisia lukemia nähtiin edellisen kerran vuonna 2013, joten muutos on iso. Tärkeää inflaation nousussa on, että se on ainakin toistaiseksi peräisin vain asumisen ja liikenteen hintojen noususta. Hintoja nostavat asuntojen, peruskorjausten, sähkön ja polttoaineiden kallistuminen. Arvioimme kuluttajahintojen kohoavan 2 prosenttia vuonna 2022, mutta se edellyttää, että raakaöljy ei kallistu lisää, Sorjonen jatkaa.

Uudenmaan työttömyys nousi uudelle tasolle.

Uudenmaan poikkeuksellinen työttömyystilanne ja sitkeä pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvava ongelma.

– Pandemian takia Uudenmaan työttömyys nousi uudelle tasolle. Lomautukset ovat vähentyneet jyrkästi, mutta työttömien määrä ei. Arvioimme, että kaksi kolmasosaa koko maan työttömyyden noususta on tapahtunut Uudellamaalla ja vain yksi kolmasosa muualla. Kysymys kuuluu, voiko koko maan työttömyys vähentyä nopeasti, jos samaan aikaan Uudenmaan työttömyys pysyy korkeana? Nähdäksemme ei voi, Sorjonen toteaa.

Hän huomauttaa, että lisäksi korkeakoulutettujen työttömyys on vähentynyt Uudellamaalla selvästi hitaammin kuin muualla Suomessa.

– Se ei enteile hyvää tavoitellessamme osaamiseen perustuvaa talouskasvua ja TKI-investointien kasvattamista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.