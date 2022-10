Akavan suurin jäsenliitto OAJ tukee Löfgrenin valintaa Sture Fjäderin seuraajaksi

Opetusalan ammattijärjestö OAJ tukee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin valintaa Akavan uudeksi puheenjohtajaksi. Valinta tehdään Akavan liittokokouksessa 14.11. DEMOKRAATTI Demokraatti

Päätös Löfgrenin kannattamisesta tehtiin OAJ:n hallituksen kokouksessa keskiviikkona.

OAJ:N HALLITUS on liiton tiedotteen mukaan pitänyt tärkeänä, että Akavan puheenjohtajan valintaprosessin on oltava avoin ja oikeudenmukainen ja sen on kohdeltava kaikkia ehdokkaita kunnioittavasti ja tasapuolisesti.

”Meillä on kovat odotukset tulevalle puheenjohtajalle ja edellytämme häneltä luottamukseen perustuvaa vahvaa yhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria”, puheenjohtaja Katarina Murto toteaa tiedotteessa.

LÖFGRENIN VASTAEHDOKAS Akavan johtoon on Tekniikan akateemisten TEK:n toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

OAJ:n äänimäärä Akavan liittokokouksessa on 170, kun ääniä on kaikkiaan jaossa 897.

Akavan liitot saavat liittokokoukseen yhden äänen jokaista alkavaa 500 henkilöjäsentä kohti.

Akavan nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder jättää tehtävänsä kesken kauden. Fjäder on kokoomuksen ehdokkaana kevään eduskuntavaaleissa.