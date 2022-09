Aki Lindén Demokraatille: Hallituksella on sopu potilasturvallisuuslaista

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoo Demokraatille, että hallitus on saavuttanut sovun potilasturvallisuuslaista. Johannes Ijäs Demokraatti

– Hallitustasolla on nyt sopu saavutettu, Lindén muotoilee ja jatkaa, että sopuun liittyy vielä tänään tehtäviä muutoksia.

Lakiesityksen antamisesta eduskunnalle on määrä päättää ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa joko tiistaina tai keskiviikkona.

Lain nimi on ”Laki välttämättömän sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisesta työtaistelun aikana”.

Lindénin mukaan sairaanhoitopiirien päätökset tehdä turvaamistoimihakemus käräjäoikeuksille eivät vaikuta siihen, että hallitus valmistelee potilasturvallisuuslakia.

Demokraatti uutisoi jo lauantaina sairaanhoitopiirien aikeista tehdä turvaamistoimihakemus. Tänään näytti vahvasti siltä, että kaikki sairaanhoitopiirit, joita uhkaa teho-osaston lakko, olisivat menossa käräjäoikeuteen.

– Ne ovat oma erillinen tiensä tässä, koska sitähän ei kukaan tiedä, mikä sen lopputulema on. Tällä ei ole ollut mitään vaikutusta lain käsittelyyn. Ne ovat erillisiä asioita. Toki ne täydentävät toisiaan, Aki Lindén kommentoi.

Potilasturvallisuuslaki on rajattu terveydenhuoltoon ja kotihoitoon.

Sosiaalihuoltoa ei hallituksen sovussa sisällytetä lakiesityksen soveltamisalaan.

Lindén luonnehtii tulevaa lakiesitystä myös ”hengenpelastamislaiksi” sen soveltamisalan mukaan eli Lindénin sanoin, ”jos on kyseessä potilaan hengen vaarantuminen tai terveyden vakavan vaaran menetys”.

– Pelkkä huolenpidon puute ei laukaise tätä.

LINDÈN PAINOTTAA, että lain edellyttämät toimenpiteet ovat ”ehdottoman viimesijaisia”.

– Eli kaikki muut toimenpiteet, jotka suinkin voidaan tehdä eli muiden sairaaloiden apuun turvautuminen, ostopalvelujen käyttö jos sellaisia on saatavilla, erilaiset muut työjärjestelyt, ovat aina ensisijaisia. Ensisijaista on myös se, että suojelutyöstä neuvotellaan. Vasta sitten, jos on kaikki muut korvaavat toimenpiteet tehty potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja jos ei kuitenkaan saada tarpeeksi suojelutyötä, aluehallintovirasto (avi) voi määrätä työntekijöitä suojelutyöhön.

Lindén kertoo myös, että jos laki tulisi voimaan aivan juuri ennen kuin lakko jollakin paikalla alkaa eikä suojelutyöstä olisi tietoa, aluehallintovirasto voisi siirtää lakkoa viikolla.

– Tai jos lakko on jo alkanut ja suojelutyöhön on jo luvattu väkeä, mutta mikäli sitä ei paikalle ilmesty, avi voi sellaisessakin tilanteessa keskeyttää lakon ja siirtää sitä viikolla sekä edellyttää, että neuvotellaan.

Suojelutyöstä neuvottelisivat hoitajajärjestöt sairaanhoitopiirien kanssa.

– Eli muut toimenpiteet ensin, sitten suojelutyö. Sitten jos suojelutyötä ei saada ja henki on uhattuna, sitten määräykset töihin. Jos ei näitä saada riittävän ajoissa tai henkilökuntaa ei tule paikalle, sitten voidaan siirtää lakkoa viikolla, Lindén tiivistää lakiehdotuksen mukaista marssijärjestystä.

Avi voisi määrätä henkilöitä suojelutyöhön uhkasakon nojalla. Uhkasakko voisi kohdistua myös järjestöön lakon keskeyttämistä vaadittaessa. Uhkasakon summia ei ole mainittu laissa, tässä avilla on päätösvaltaa.