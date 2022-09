Aki Lindén Demokraatille: Suomeen tarvitaan erillinen lainsäädäntö suojelutyöstä – näin hän kommentoi vasemmistoliiton kansanedustajien lipeämistä hallitusrintamasta

Eduskunnan täysistunto hyväksyi tänään kiistellyn potilasturvallisuuslain äänin 109-38. Johannes Ijäs Demokraatti

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) antoi ymmärtää äänestyksen jälkeen, ettei syytä henkseleiden paukutteluun ole. Kaikesta näki, ettei tehtävä ole ollut helppo eikä mieluisa.

Hänen mielestään lain säätäminen oli kuitenkin välttämätöntä.

– Tämä oli välttämättömiä ministerivastuuseen kuuluvia tehtäviä tällaisessa tilanteessa. Mieluummin olisi nähnyt, että asiat hoituvat niin kuin niiden kuuluu hoitua, ilman tällaista lakia.

Hän ennakoi, että laki saattaa tulla käyttöön Tehyn ja SuPerin Oulun kaupungin kotihoidossa julistaman neljän vuorokauden mittaisen lakossa, joka voisi alkaa aikaisintaan tiistaina 27. syyskuuta. Tähän lakkoon ehdittäisiin uuden lain mukaan antamaan suojelutyömääräyksiä.

– Tietysti, jos sitä ennen syntyy neuvotteluratkaisu, silloinhan tätä ei tarvita, Lindén kuitenkin elättelee toiveita.

Sovittelun hoitoalan työriidassa on määrä jatkua tällä viikolla joka päivä valtakunnansovittelijan toimistolla.

POTILASTURVALLISUUSLAIN SÄÄTÄMINEN on ollut hallitukselle vaikea prosessi. Esiin on myös nousemassa kysymys, tarvitaanko suojelutyöstä erillinen lainsäädäntö.

Esimerkiksi vasemmistoliiton potilasturvallisuuslakia vastaan äänestänyt kansanedustaja Anna Kontula sanoi tänään täysistunnossa, että viimeiset kaksi vuotta ovat kirkastaneet aukon säädöspohjassamme.

– Ei ole mitenkään hyvä asia, että alvariinsa käräjäoikeudet turvaamistoimin ovat rajoittamassa meidän työtaisteluoikeuttamme, hän sanoi.

Kontulan mielestä onkin ilmeistä, että tarvitaan suojelutyötä työtaistelutilanteissa turvaava lainsäädäntö.

– Sen pitää olla yleislaki, joka ei kiinnity mihinkään tiettyyn alaan saati työtaisteluun vaan henkeen ja terveyteen ja niiden suojaamiseen ja koskee kaikkia työtaisteluita yhtälaisesti, hän sanoi suuressa salissa.

Aki Lindén toteaa, että salikeskustelu asiasta oli mielenkiintoinen ja suojelutyöstä tehtävälle erilliselle lainsäädännölle tuli tukea niin oikeasta kuin vasemmalta.

– Kyllä. Minusta olisi hyvä käynnistää tällainen valmistelu, kuuluu Lindénin oma kanta erilliseen laki.

Lindén arvioi, että asia menee siinä määrin yleisen työoikeuden puolelle, että sen käynnistäminen olisi enemmänkin työ- ja elinkeinoministeriön asia.

– Tietysti, jos liikumme vain sairaala- ja terveydenhuoltomaailmassa, silloin se kuuluu varmasti meille (sosiaali- ja terveysministeriölle), mutta tämä täytyy yhdessä – oikeusministeriö on tietenkin tärkeä – arvioida.

Olisiko jo tämän hallituskauden asia käynnistää hanke?

– Ennakoin, että se on tosi vaikeata mille hallitukselle tahansa. Muutoinhan tällaiset lait olisi jo säädetty Suomessa.

HALLITUSPUOLUE VASEMMISTOLIITON kansanedustajista 7 äänesti potilasturvallisuuslain puolesta, 5 vastaan ja neljä oli poissa. Toisin sanoen enemmistö äänin 9-7 oli joko lakia vastaan tai poissa.

Aki Lindén, mitä tästä hallituskumppanina ajattelette?

– Sain välittömästi sellaisen palautteen, että olisin lauantaina Ykkösaamussa antamassani haastattelussa sanonut, että tämä on aika yleinen laki ja se olisi vaikuttanut siihen, että vastaan äänestäneitä olikin sitten enemmän kuin oli oletettu. Tämä oli itselleni yllätys, että näin olisi, koska eihän tämä ole mikään yleinen laki. Olen tarkoittanut sitä, että siellä on lueteltu nyt ne kriittiset terveydenhuollon muutkin tehtävät kuin tehohoito. Kaikkien niiden sisällä kuitenkin se hengenvaara aina ratkaisee. Minusta tämä kertoo nyt enemmän sitä, että tässä mennään sitten ikään kuin ulkoisen syyn taakse eikä sen syyn taakse, että ehkä näin on sitten alun perinkin haluttu tehdä. Mutta en lähde sitä ennakoimaan enkä ketään syyllistämään tässä.

Onko tämä vakava paikka hallitusyhteistyön kannalta?

– Tämä on aika poikkeuksellinen tilanne tietenkin tämä koko asia. Toivon, että hallitusyhteistyö tästä etenee ihan normaalisti. Pääministeri sitten saa tietenkin arvioida tässä hallituskumppanien kanssa yhdessä pelisääntöjä.

Ennakoiko tämä vaikeuksia hallitukselle vielä jäljellä olevissa asioissa, koska eri puolueilla on erilaisia intressejä?

– Hyvä kysymys. Toivon kovasti, että ei ennakoisi, mutta ainahan sellainenkin johtopäätös voi tulla mieleen.