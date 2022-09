Aki Lindén: Näin hoitajamitoitus muuttuu – ”Uudistuksen rahoitus 128 miljoonaa euroa pidetään voimassa”

Eduskunnassa käsitellään tänään kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien välikysymys välikysymystä vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalvelujen kriisiytymisestä. Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén aloitti istunnon hallituksen vastauksella. Rane Aunimo Demokraatti

Ministeri muistutti sen aluksi, että 2000-luvulla on tehty jo ennen tätä 10 välikysymystä vanhustenhoivasta ja terveyspalveluista.

– Tämä kertoo asian tärkeydestä mutta on tavallaan myös surullista. Muuten, kokoomus ei ole tehnyt yhtään näistä välikysymyksistä. Jokuhan voisi kysyä, että johtuuko tämä siitä, että nämä palvelut eivät ole olleet painopistealueita kokoomuksen politiikassa. Kysehän on julkisesti rahoitetuista palveluista, niitä ei voi laajentaa eikä myöskään palkkatasoa parantaa ilman verorahoitusta. Kokoomus on ollut näissä 11 välikysymyksessä 10 kertaa vastaajana, ei kysyjänä.

Lindén muistutti myös, kuinka paljon hallitus panosti koronakriisin vuosina terveyspalveluihin.

– On mielenkiintoista havaita, että oppositio nyt arvostelee hallitusta siitä, että koronan riehuessa ei riittävästi kehitetty terveydenhuoltoa ja vanhustenhoivaa. Sitä nimittäin kehitettiin useilla tärkeillä uudistuksilla koronapandemiasta huolimatta ja silloin meitä arvosteltiin, että ei pitäisi korona-aikana uusia lakeja säätää.

Lindén otti esille myös viimeistä silausta vaille olleen hoitajamitoituksen kohtalon. Sopu on syntynyt pitkällisten neuvottelujen päätteeksi..

– Tämänhetkisen hoitohenkilöstön työvoimapulan vuoksi hallitus on arvioinut uudistuksen toteutuksen aikataulua uudelleen siten, että tavoitteesta ei kuitenkaan tingitä, mutta voimaantuloa porrastetaan niin, että 1.4. 2023 mitoitus on 0,65 ja 1.12. 2023 mitoitus on 0,7. Uudistuksen rahoitus 128 miljoonaa euroa pidetään voimassa. Täten luodaan edellytykset henkilöstömitoituksen saavuttamiselle.

Hoitajamitoituksen oli määrä nousta jo ensi huhtikuussa vähintään seitsemään työntekijään jokaista kymmentä hoidettavaa kohti.