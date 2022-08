Aki-Mauri Huhtinen: Tämän takia äärikonservatiivit inhoavat Flow-maailmaa – ja viihteen uutta poliittista ulottuvuutta

Flow on kuin sukellus eläväksi tulleeseen TikTokiin, maailmaan, jossa saa valita vapaasti identiteettinsä ja nauttia yhteisöllisyydestä. Siksi sen poliittinen ulottuvuus ärsyttää niin paljon, kirjoittaa sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen. Aki-Mauri Huhtinen

Nyt Helsingissä viikonlopun Flow-festivaalilla käyneenä ymmärrän, miksi tapahtuman ilmapiiri koukuttaa. Järjestelyt ovat ensiluokkaiset, kävijä voi unohtaa arjen murheet ja astua sadunomaiseen hyvänolon tunteeseen nauttien loputtomasta musiikista, makuelämyksistä ja ympärillä olevista ihmisistä.

Ilmapiirissä ei ole mitään aggressiivista. Poissa ovat Ukrainan sota, ilmastokriisi, Euroopan helleaalto, velalla rahoitettava 80 miljardin euron budjettimme, elämisen kallistuminen, huumeiden käyttöhuonekiistat, terrorismi ja maailman pahuudet.

Kyynikko sanoisi sitä paoksi todellisuudesta, mutta kaiken vuosina 2020-22 kokemamme jälkeen moni kaipaa tällaisia syviä onnellisuuden hetkiä. Rannekkeen hankkija voi sukeltaa maailmaan, missä ikävät asiat eivät pääse pilaamaan iloamme.

FLOW-AJATTELU on kuin elävää, realisoitunutta TikTok’ia. Oleellinen osa tapahtumaan on minä-kulma: minä jaan kokemani ja näkemäni reaaliajassa eri somekanavissa. Tulen nähdyksi, tulen taltioiduksi, olen olemassa.

Samalla muiden viihteellisten tapahtumien tavoin Flow’stakin on tullut yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikuttamisen paikka. Tämä on vaikea pala niille äärikonservatiiveille, joiden näkemyksen mukaan viihde ja nimenomaan kaupunkihipsterien viihde on väärä miljöö tehdä politiikkaa.

Heidän näkökulmastaan on epäreilua, että jotkut poliitikot uivat kuin kala vedessä festivaaleilla, jonka yleisön keskellä muut perinteiset politiikantekijät eivät tuntisi oloaan kotoisaksi. Nuoremman urbaanin sukupolven poliitikoille voisi toki olla yhtä vierasta puhua Suviseuroissa tai Erämessuilla.

Poliitikkojen Flow-poseerauksia paheksuessamme unohdamme kevyesti, miten lehtikuvaajat söivät Urho Kekkosen kädestä, kun tämä kiipesi palmuun tai imitoi Napoleonia Korsikalla. Tai Mauno Koivisto poseerasi kuudestilaukeava Colt ojossa Yhdysvaltain vierailullaan.

Television viihdeohjelmissa poliitikot ovat esiintyneet jo vuosien ajan, mutta sellaisiin menemisestä harvaa haukutaan niin paljon kuin Flow’ssa käynnistä. Ja Porissa on joka kesä jazzfestivaalien yhteydessä kokonainen viikko Suomi-Areenan politiikkaverkostoitumista.

SILTI SUOMI EI OLE tässäkään viihteellistymisen muutoksessa poikkeus. Kansainvälisesti viihteestä on tulossa yhä enemmän se tapa, jolla läntiset liberaalidemokratiat käsittelevät yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja.

Tämä kehitys on luonnollista. Yhteiskunnallista valtaa käyttävät yhä enemmän 30-50 -vuotiaat vaikuttajat, joille korkeakulttuurin ja ”oikean” kulttuurin, saati internetin ja ”oikean elämän” rajaa ei ole olemassa siinä mielessä kuin meille boomereille.

Haasteena tulee olemaan se, että Flow-kuplan ulkopuolella on vastedeskin samaan aikaan tarjolla niin paljon ahdistusta, pelkoa ja huolta. Flow’sta nauttiminen ei silti tarkoita, että katsoja – tai päättäjäkään – laiminlöisi reaalimaailman ongelmien hoitamista, vaikka tapahtuman arvostelijat näin yrittävätkin vihjata.

Ihmiset vain tarvitsevat välillä Flow-festivaaleja ja hassuttelevaakin IG- tai TikTok-identiteettiään, jotta ympäröivät uhkakuvat ja arki eivät musertaisi jaksamista.

ON TOISAALTA YMMÄRRETTÄVÄÄ, jos perinteistä valiokunta- ja järjestötyötä ahkeroineilla tulee tuskanhiki otsalle kilpailevien influensseripoliitikkojen festivaaliviikonloppuja seuratessa.

Ennenvanhaan vaikuttaminen piti tehdä täsmäporukoissa saunanlauteilla, mutta sen jälkeen pääsi perheen luo yksityiseen rauhaan. Tänään huippupoliitikon pitää olla festareilla JA sen ohessa perheen luona JA somessa vaikuttamassa, eikä yksityistä tilaa oikeastaan ole.

Liian pitkälle vedettynä tällainen 24/7-vaikuttamistyö on vähintään yhtä suuri riski läheisille ihmissuhteille kuin aikoinaan liian kosteat saunaillat.

JÄTTITAPAHTUMIIN LIITTYY myös eriarvoistumisen riski. Jos viihdefestivaali ”porijazzistuu” eli muuttuu yhteiskunnallisesti merkittävissä asemissa olevien ihmisten vaikuttamiskanavaksi, se väistämättä myös näkyy hinnoittelussa.

Rannekkeet tekevät yhteiskunnallisia jakolinjoja. Kolme päivää Flow -elämää maksaa jo nyt useita satoja euroja. Tulevaisuudessa hinta voi moninkertaistua, joten yhä useampi joutuu seuraamaan sitä maailmaa vain sosiaalisen median päivitysten kautta.

Silti Flow-ajattelun vahvuus on siinä, että se antaa mahdollisuuden identiteettileikittelylle, vakavan keskustelun, kulttuurin ja viihteen rajojen rikkomiselle, uudenlaiselle yhteisöllisyydelle jossa myös eri aatesuuntia edustavat ihmiset voivat hetken nauttia elämästään vaikka hyvän musiikin yhdistäminä.

Tätä kaikkea erilaiset, tiukkoja roolirajoja ja polarisoitumista edistävät äärikonservatismin ja diktatuurien kannattajat pelkäävät.